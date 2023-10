Felvételek: a repülőgépeket sem kíméli az orosz sztárfegyver, csúnyán elkaptak egy Szu-25-öst

Megsemmisített az orosz haderő egy ukrán Szu-25-öst a Krivij Rih melletti katonai reptéren – szúrta ki a Ukraine Weapons Tracker. Az oroszok egy megnövelt hatótávolságú Lancet-drónt használtak a támadáshoz.

: A Ukrainian Su-25 close air support aircraft was destroyed by a Russian Lancet loitering munition at the airfield of Kryvyi Rih. This is the second aircraft known to be targeted on this airfield by Russian loitering munitions. #Ukraine