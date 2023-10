Folyamatosan durvul Izrael: M270-esekkel kezdték lőni Gázát

Emanuel Fabian, a Times of Israel újságírója Twitter-oldalán rakott ki egy felvételt, melyen az látható, hogy az IDF egyik M270-ese egy Romach típusú rakétával Gázát támadja.

A támadást a 282-es számú tüzérségi ezred 334-es számú zászlóalja hajtotta végre, a célpont egy meg nem nevezett „Hamász-támaszpont” volt.

IDF says that on Monday, for the first time since 2006, it used an M270 MLRS to target a Hamas site in the Gaza Strip. Footage shows the 334th Artillery Battalion of the 282nd Regiment launching a long-range Romach missile. pic.twitter.com/9ufl2GEdZg