Magyarok Izraelben: indul az evakuációs művelet

Portfolio 2023. október 11. 18:43

Újabb evakuációs műveletet indít a kormány az Izraelben rekedt magyarok hazajuttatása érdekében, a hatóságok kapcsolatban vannak mind a 220 személlyel, aki konzuli védelemre jelentkezett - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tbilisziben. A tárcavezető arról számolt be, hogy a biztonsági helyzet továbbra is romlik a közel-keleti országban, a légitársaságok közül egyre többen törlik a járataikat Tel-Aviv repülőteréről a rakétatámadások miatt. A helyszínen lévő konzulok ennek dacára délután három újabb magyar állampolgárt haza tudtak juttatni - tájékoztatott.