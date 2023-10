Megdöbbentő részleteket tárt fel az ukrán hírszerzés a háború egyik legbrutálisabb rakétacsapásról

Az elkövetőkről kiderült, hogy helyi lakosok: a harminc éves Volodimir Mamon és öccse, a 23 éves Dmitro Mamon, akik a térség megszállása idején átálltak az oroszok oldalára – írta közleményében a biztonsági szolgálat.

The Security Service of Ukraine established the identity of those who helped target the Russian Iskander missile at the village of Hroza in Kharkiv Region. It was attacked on October 5, killing 53 civilians, including a child. Six more people were wounded. Volodymyr Mamon and pic.twitter.com/jXMTVIXxoG