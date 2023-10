Súlyos felvételek: komplett városnegyedeket tartolt le Gázában az izraeli bombázás

Az izraeli légierő vezérkari főnöke ma arról beszélt, hogy taktikát váltottak és felhagytak a Hamász elleni célpontok „tűpontos, precíziós” támadásával. Ez azt jelenti, hogy nagyobb rombolóerejű, kevésbé pontos fegyvereket kezdtek el használni olyan gázai célpontok ellen, melyekről úgy vélik, hogy a Hamászhoz köthetők.

Folyamatosan érkeznek Gázából a felvételek az izraeli légitámadásokról és ezek eredményéről. Úgy néz ki, az IAF / IDF komplett lakónegyedeket tarol le, főleg Gáza északi részén, ahol Izrael szerint „a Hamász melegágya” működik.

Ez elvileg Gáza üzleti negyede volt.

This is the Beverly Hills of Gaza. This is where all the leaders of Hamas have their palaces. Or should I say, had their palaces. And let there be no doubt, the IDF is just getting started. pic.twitter.com/Q2Ip2byEYd