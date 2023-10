Vészhelyzeti kormány és háborús kabinet alakul Izraelben, folytatódik Gáza bombázása - Szerdai híreink Izraelből percről percre

Portfolio 2023. október 11. 16:09

Az éjjel is folytatódott a Gázai övezet bombázása, az izraeli légierő több mint 200 célpont megsemmisítését jelentette. A gázai kerítés mellett tűzharc alakult ki több ponton is az izraeli hadsereg és a Hamász közt. Az IDF jelenleg csapatösszevonásokat hajt végre a kerítés mellett és az északi határon. Az Egyesült Államok első fegyverszállítmánya megérkezett Izraelbe. Az izraeli légierő vezérkari főnöke elismerte: valóban beszüntették a tűpontos precíziós csapásokat Gáza ellen, de nem bombáznak szándékosan civileket. Délután Benjamin Netanjahu és az egyik ellenzéki vezető, Beni Ganc bejelentette, hogy vészhelyzeti egységkormányt alakítanak. Emellett egy háborús kabinetet is létrehoznak, melynek tagjai Netanjahu és Ganc mellett Joav Gallant védelmi miniszter. Cikkünk percről percre frissül az izraeli-palesztin háború eseményeivel.