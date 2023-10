Videó: páncéltörő rakétával lőtt át a határon a Hezbollah, telibe találtak egy izraeli Zelda páncélost

A Hamász hétvégi támadása után a libanoni Hezbollah is aktivizálta magát: többször is rálőttek a határ túloldaláról az IDF katonáira, járműveire, objektumaira. Izrael több megtorló csapást is végrehajtott, átrepültek Libanonba egyebek mellett AH-64-es harci helikopterek is.

Tegnap azt jelentette a Hezbollah, hogy Kornet páncéltörő rakétákkal kilőttek két izraeli Merkava harckocsit, erről ki is raktak két olyan fotót, melyen semmi nem látható, csak az, hogy valami lángol.

Most előkerült az első, hitelesnek tűnő felvétel az egyik megsemmisített páncélosról, ami nem egy Merkava, hanem egy M113 „Zelda” páncélozott szállító harcjármű. Az M113-as egy hidegháborús amerikai harcjármű, a „Zelda” néven ismert variáns egy izraeli upgrade, melynek elsődleges célja a páncélvédettség növelése. A Zelda amúgy nem a hivatalos neve a járműnek, a katonák nevezték el így.

Video of the strike has been released by Hezbollah. A Kornet/Dehlavieh ATGM is used to destroy an IDF Zelda APC (up-armoured M113)It's still unclear what the other fire is https://t.co/iEK8QwRwk6