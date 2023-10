Elmondta az amerikai elemző, mi lesz, ha Ukrajna elveszti Amerika támogatását

Az ukrán haderő nagyon jelentős mértékben függ Amerika támogatásától, ha az Egyesült Államok úgy dönt, kiáll Kijev mögül, az ukrán hadsereg pár héten belül össze fog omlani – véli Mark Canican, a Centre for Strategic and International Studies (CSIS) elemzője.

Az Egyesült Államokban most komoly vita folyik a két nagypárt közt Ukrajna támogatásáról és annak mértékéről: a republikánusok úgy érzik, Amerika már túl sok pénzt és fegyvert ölt be az ukrajnai háborúba, most pedig egy fontosabb szövetségesnek, Izraelnek is szüksége van a segítségre.

John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője már utalt is rá, hogy nem biztos, hogy az Egyesült Államok hosszabb távon is támogatni tudja Ukrajnát:

Mark Canican, a Centre for Strategic and International Studies (CSIS) elemzője úgy látja, kizárt, hogy az Egyesült Államok egyik pillanatról a másikra elvágja teljesen Ukrajna támogatását, ugyanakkor az teljesen reális, hogy szép lassan megvágják a támogatást.

Canican szerint Amerika – ha valóban csökkenti majd Ukrajna támogatását -, nem a frontharcokban használatos fontos képességekkel fogja kezdeni, hanem például a politikai, gazdasági jellegű támogatásokat, illetve a háború utánra időzített támogatásokat tekeri vissza először.

Ha viszont mégis úgy dönt Amerika, hogy radikálisan csökkenti az Ukrajnának biztosított segélyezést, az ukrán haderő nagy bajba kerül.

Vitathatatlan, hogy Ukrajna teljes mértékben függ az Egyesült Államok és a NATO segítségétől és ha ez csak úgy eltűnik egy nap, pár hétig tudnak még harcolni, aztán összeomlanak”

– mondta Canican.

Hozzátette: a hadseregek nem képesek működni állandó, folyamatos utánpótlás nélkül.

Az Egyesült Államok mellett más országokban is rezeg a léc: Lengyelország és Szlovákia már felfüggesztette a Kijevnek szánt támogatásokat, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig nemrég arról beszélt: Olaszországban is változik a közhangulat.

(Sky News nyomán)

