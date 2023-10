Orosz páncélosroham Avgyijivka ellen: így áll most az ostrom

Tegnapelőtt támadást kezdett az orosz haderő Avgyijivka ellen, orosz és ukrán jelentések alapján megpróbáltuk összerakni, hogy áll most a helyzet.

Avgyijivka egy kisebb, 30 ezres település Donyeck város mellett, azért fontos, mert innen támadja az ukrán haderő a 2014 óra orosz szakadárok által ellenőrzött térséget. Tegnapelőtt átfogó támadást kezdett az orosz haderő Avgyijikva ellen, megkezdődtek a bekerítő manőverek:

Most úgy néz ki, a támadás lelassult, de hogy miért, arról eltérő magyarázatok olvashatók.

Az orosz Rybar szerint elfoglalták az orosz katonák a város körüli magaslatokat az északi szektorban, ezzel ebből az irányból elvágták az utánpótlást. Az orosz elemzők térképén viszont az látható, továbbra is jöhet ukrán erősítés nyugati irányból.

️ In Avdiivka Russian soldiers managed to fully occupy the most important stronghold (the so-called pic.twitter.com/7rhYQ2N3eq — Rybar (Force) October 11, 2023

Egy nyíltan oroszpárti, amerikai „harcászati elmélettel” foglalkozó blogger azt írja: az orosz erők úgy tudtak csapatösszevonásokat végrehajtani a területen, hogy a légi képesség szabadon működik, nincs ukrán elektronikus harcászat és a tüzérség is inaktív.

Russian forces have been able to mass around Avdeevka with seemingly little to fear from Ukrainian fires assets or attack drones, and helicopters have been reported operating freely in the area.This indicates they've established comprehensive fire superiority and an EW blanket. pic.twitter.com/9WgZL2hZrM — Armchair (Warlord) October 12, 2023

Az optimista orosz elemzések ellenére közel sem tűnik zökkenőmentesnek Avgyijikva bekerítése. Itt egy orosz MT-LB csapatszállítót talál el egy Javelin páncéltörő. Ez egy számos olyan páncélozott jármű közül, amely elveszett az ostromban.

: A Russian MT-LB armoured vehicle transporting infantry was taken out of action by a FGM-148 Javelin ATGM strike during the recent Russian attack on Avdiivka, Oblast. #Ukraine — (Ukraine) October 11, 2023

Ukrán bloggerek szerint az orosz erőknek nagyon komoly páncélos-veszteségeik vannak a szektorban. Az ukrán „Euromaidan Press” azt írja, hogy 820 gyalogost, 34 harckocsit és 91 páncélozott járművet vesztettek az oroszok az ostrom kezdete óta.

Ez nyilvánvalóan extrém magas szám, meglepő lenne, ha igaz lenne.

Soldiers of the 53rd Mechanized Brigade of Ukraine's Armed Forces destroy Russian equipment that is approaching Avdiivka, Donetsk Oblast.Over the past day, the Russian occupiers suffered heavy losses, 820 people, 34 tanks and 91 armored vehicles. https://t.co/OKXffULauy — Euromaidan (Press) October 11, 2023

A háború kezdete óta megfigyelhető, hogy az oroszok és az ukránok egymásnak teljesen ellentmondó hadijelentéseket publikálnak egyes katonai műveletekről. Ezek a jelentések általában túlbecsülik az ellenség veszteségeit és a saját sikereket is.

Ami nyilvánvaló az, hogy az orosz erők valamennyit tudtak előrenyomulni Avgyijikva körül, de még nem tudták a várost teljesen bekeríteni. Az is biztos, hogy az offenzívában több páncélozott járművet is vesztettek. Ezen felül egyelőre nehéz bármilyen konklúziót levonni a műveletek eredményességéről.

