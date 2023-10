Nagy fába vágta a fejszéjét a török elnök, és nem biztos, hogy sikerrel járhat

A konfliktus kirobbanása óta a világ számos országa nyilvánult meg az Izrael és a Gázai övezet között zajló összecsapásokban. Sokan próbálkoznak azzal, hogy a színfalak mögött valamilyen eredményt érjenek el, hogy ne terjedjenek tovább a harcok, vagy akik egyenesen a két fél között szeretnének megoldást találni.

Utóbbiak táborába tartozik a török elnök is, aktívan találkozik mindkét fél képviselőivel, illetve egyéb más térségi vezetővel.

Ankara igyekezete nem véletlen, ugyanis ezekkel a lépésekkel törekszik arra, hogy Törökország a muszlim világ vezető államának képében tündököljön. Ehhez szüksége van a hasonló lépésekre, mint a döntőbíró, aki képes békét teremteni a vitás ügyekben. Megkérdőjeleződik azonban, hogy ez mennyire lehet sikeres. Egyrészt szinte mindenki egyetért abban, hogy a mostani konfliktus nem fog „egy-két hét alatt” véget érni, várhatóan elhúzódó összecsapásokról fognak szólni a hírek. Sokan emiatt úgy gondolják, hogy a háború ezen szakaszán egyszerűen lehetetlen a mediálni a felek között, főleg mivel Izrael mereven elzárkózik ennek a lehetőségétől is.

Selin Nasi, a London School of Economics Európai Intézetének vendégkutatója szerint nem elhanyagolható szempont, hogy a törökök részéről érezhető a szimpátia a Hamásszal kapcsolatban. Törökország nem is tartja terrorszervezetnek a palesztin mozgalmat.ú

: No justification for attacks on Cutting off electricity, water, fuel, and food of 2 million people in Gaza is neither #Erdogan