Videó: megmutatta a Hamász, hogy rakták össze az Izraelt rettegésben tartó rakétákat

A Hamász által készített, és számos biztonságpolitikával foglalkozó oldal által továbbosztott videón jól látható, hogy az iszlamista szervezet egy vízcsövet ás ki a földből, majd darabokra vágja ezt és rakétákat készít belőlük.

A videó végén kilövik ezeket, vélhetően Izrael területére.

Hamas militants showed how they make rockets out of water pipes. pic.twitter.com/lTMSJoZW62