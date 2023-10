A Louvre után Párizs több pontján is bombariadót jelentettek

Alig egy órája érkezett a hír, hogy a Louvre után a Párizs belvárosában található Gare de Lyon vasútállomást is kiürítették azt követően, hogy bombafenyegetést kaptak a francia hatóságok.

BREAKING:The Gare de Lyon train station in Paris is being evacuated right now due to a terrorist threat.This is no way to live... pic.twitter.com/WaG32IgabP

Párizs egyik legnagyobb vasútállomása után most egy újabb ismert látványosságot, Versailles-t is ki kellett üríteni. Az épületegyüttest körbevette a rendőrség.

The Palace of Versailles, Louvre Museum, as well as several other Tourist Locations in Paris, France are currently being Evacuated following a reported Bomb Threat. pic.twitter.com/qL9nP5ucSY