Bármikor felrobbanhat a pattanásig feszült Közel-Kelet - Egyetlen szereplő van, aki ezzel hatalmasat nyerhet

A Hamász szombaton indított átfogó támadást Izrael ellen, amelyet gyors megtorlás követett. Az egész világ feszülten követi az eseményeket, az arab világban és Nyugat-Európában több helyen is tüntetések törtek ki a palesztinok mellett. A jelenlegi események egyik legnagyobb kérdése, hogy a háború megmarad-e helyi összetűzésnek, vagy pedig a teljes Közel-Kelet lángra lobban majd. Egyelőre Izrael ellentámadása nem okozott kiterjedt konfliktust, azonban közel sem egyértelmű, hogy ez így is marad.

Továbbra sem nyugszik a Közel-Kelet, miután újra fellángolt az izraeli-palesztin vita. A palesztin radikális iszlamista mozgalom, a Hamász szombat hajnalban indított átfogó támadást Izrael területe ellen. A zsidó állam az 1973-as Jóm Kippur-i háború óta nem szenvedett el ekkora veszteségeket, mostanra már bőven ezer fölött van az izraeli áldozatok száma, és ez tovább növekedhet. Jeruzsálem azonnal kemény megtorlást hirdetett, majd gyorsan kiszorították a palesztin fegyvereseket Izrael területéről. Itt azonban nem álltak meg, azóta is intenzíven bombázzák a Gázai övezet területét, hamarosan a szárazföldi hadművelet is megindulhat. Ezzel egy időben Izrael északi részén is kitörtek a harcok, ahol a Hezbollah fegyvereseivel csapnak össze az ország csapatai.

Az események hatására felborulni látszik a kényes közel-keleti erőegyensúly.

Izraellel a legtöbb arab állam nem tart fenn hivatalos diplomáciai kapcsolatot, bár ez a 2020-as Ábrahám-egyezmények hatására jelentősen megváltozott. A muszlim országok legtöbb kormánya eddig viszonylag nyugodt hangvételben nyilatkozott az eseményekről, többnyire a tűzszünetet sürgetik és a tárgyalásos megállapodás mellett foglalnak állást. A Benjamin Netánjahu vezette izraeli kormány azonban hallani sem akar erről, sőt további lépésekkel fenyegetik a radikális iszlamistákat. A gázai bombázások képei azonban bejárják a világot, és rengeteg országban kiváltják a muszlimok szimpátiáját a Hamász ügye mellett. Ez pedig egy olyan fejleménnyel fenyeget, amely további szereplőket von be a harcokba.

Kik a főszereplők Izrael és a Hamász mellett?

Közel sem állítható, hogy eddig csak a palesztinok és Izrael között zajlottak volna a összecsapások. Önmagában már a Hezbollah szerepe is azt mutatja, hogy sokkal nemzetközibbé vált a konfliktus, nem véletlen a kulcsszerepük a háború esetleges eszkalációját illetően. A világ számos országában terrorszervezetként nyilvántartott síita csapatok még erősebb bevonódásának lehetőségére nem véletlenül reagált indulatosan Izrael és az Egyesült Államok is.

Mind Jeruzsálem, mind Washington azzal fenyegetett, hogy Szíria fogja bánni, ha a Hezbollah teljes körű támadást intéz Izrael ellen.

Az Izrael partjaihoz vezényelt amerikai Gerald R. Ford repülőgép-hordozó. A kép forrása: Finnbarr Webster/Getty Images

Felmerül a kérdés, hogy a libanoni székhelyű szervezet beavatkozásának miért Szíria lenne az áldozata. A dilemma feloldása abban rejlik, hogy Szíriában a mai napig tart a polgárháború, és a damaszkuszi kormány hatalmának megtartásában jelentős szerepet vállaltak a radikális terrorszervezet tagjai is. A síita milíciák máig rengeteg bázissal rendelkeznek Szíriában, egy átfogó támadás esetén várhatóan innen is műveleteket indítanának az izraeli területek ellen. Az is kérdéses, hogy ebben az esetben hogy viselkedne Damaszkusz. Félő, hogy a szír kormányerők is felsorakoznának szövetségesük mellett, főleg, ha valóban izraeli és amerikai rakéták zápora hullana az országra.

Ez a forgatókönyv azonban a lehető legkevésbé sem kedvezne Bassár el-Aszad szír kormányfő számára.

Szíriában 2011 óta tart a polgárháború, hosszas harcokat követően most éppen nyugalmi álláspont látszik beállni a konfliktusban. A kormányfő nemzetközi elismertsége javul, egyre több állam nyitja újra nagykövetségét a fővárosban, a legfontosabb szervezetek is óvatosan nyitni kezdtek a kormány elfogadása felé. Ez a helyzet azonban egyrészt törékeny, másrészt rendkívül kiszipolyozta az országot. Az évtizedes harcokban a szír csapatok teljesen kimerültek, a világ egyik legmodernebb haderejét felvonultató Izrael ellen vélhetően nem sok esélyük lenne. Ráadásul állandó a lehetőség, hogy a helyzetet a felkelők is kihasználnák és újra kiterjedt műveleteket indítanának Aszad ellen.

Izrael csütörtökön már csapásokat is intézett szíriai célpontok ellen.

Erre korábban is volt példa, Jeruzsálem a polgárháborúban számos alkalommal csapott le a Hezbollahra és iráni milicistákra az országban. A mostani pillanat rendkívül feszült helyzet, amelyre egyelőre nem érkezett reakció, de ez könnyen megváltozhat.

Gyakran hangzik el Irán is egy esetlegesen kibontakozó közel-keleti konfliktussal kapcsolatban. Teheránt eddig is azzal vádolták, hogy részt vett a Hamász támadásának megszervezésében és az iszlamista fegyveresek kiképzésében. A megtervezést eddig nem igazolta még az Egyesült Államok sem, viszont az tagadhatatlan, hogy mind a Hezbollahhal, mind pedig a gázai milicistákkal szoros kapcsolatban vannak a perzsa erők.

A földrajzi távolság kedvez a síita hatalomnak, hiszen Izraelt és Iránt közel ezer kilométernyi szárazföld választja el egymástól.

Ez a tény azonban nem zárja ki azt, hogy közvetlen katonai csapások érjék Irán területét: korábban a zsidó állam már intézett légitámadást a szomszédos Irak területére, akkor az ország kritikus nukleáris létesítményeit bombázták. Persze Irán közvetlen megtámadása sokkal súlyosabb következményekkel járhatna, de elméletben nem kizárható ez sem. Arra most viszonylag kevés az esély, hogy Teherán a reguláris erőit is bevesse Izrael ellen, erre nagyjából maximum akkor mutatkozna lehetőség, ha Szíria is bevonódna a konfliktusba. Sokkal valószínűbb forgatókönyv az, hogy Irán különböző milicistákon keresztül próbál még erőteljesebben beavatkozni majd Izrael ellen. Ez már most is zajlik, hiszen Hezbollahot sokan nevezik Teherán meghosszabbított karjának, de számos síita félkatonai szervezetet pénzelnek Irakban és Szíriában is. Ezen felül pedig a Hamászon keresztül is bevonódtak a konfliktusba, hiszen jelentős támogatásokat juttatnak el a radikális iszlamistáknak.

Fontos megjegyezni, hogy egy kiterjedt közel-kelti háború esetén bizonyosan Irak és Libanon is bevonódna az eseményekbe, köszönhetően annak, hogy ezek az országok is erős kapcsolatokat ápolnak Iránnal.

Iraki síita milicisták vonulnak a dél-iraki Najaf városában 2014-ben. A kép forrása: Lynsey Addario/Reportage by Getty Images

Eddig egy több országot átívelő közel-keleti háború esetén leginkább egy síita-izraeli háború képe rajzolódik ki, amelyben az Egyesült Államok is tevékeny részt vállalna. Joggal merül fel azonban a kérdés, hogy mi a helyzet a szunnita többségű államokkal?

A legtöbb muszlim állam viszonylag higgadtan kezeli a helyzetet, általában a minél hamarabbi tűzszünetre és az azonnali béketárgyalások megkezdésére szólítják fel a feleket. Sok közel-keleti ország elítélte a Hamász brutális támadását, az események előrehaladtával viszont egyre inkább az izraeli bombázások felvételei jutnak el a lakossághoz. A csillapodni nem látszó megtorlás viszont egyre nagyobb indulatokat gerjeszt a muszlimok körében. Nem véletlen, hogy a vezetők is egyre erősebb hangvételben nyilatkoznak az ügyről, Recep Tayyip Erdogan török elnök például szerdán már mészárlásnak nevezte a gázai eseményeket. A nyugalom ennélfogva törékeny állapot, egyáltalán nem biztos, hogy egy elhúzódó konfliktus esetén a lakosság nyomására nem változik meg a politika hozzáállása. Egyelőre még azonban inkább a közvetítési szándék mutatkozik meg, Katar és Törökország is igyekszik mediálni a Hamász és Izrael között.

Ebben azonban nagy szerepe van az Egyesült Államoknak, amely nyomásgyakorlással igyekszik elvenni a muszlim országok kedvét a beavatkozástól.

A háttérben közben Vlagyimir Putyin orosz elnök is elégedetten szemlélheti az izraeli eseményeket: a Gázai övezet elvonja a nemzetközi figyelmet az ukrajnai háborúról. Kérdéses azonban, hogy Moszkvának mennyi érdeke fűződik a harcok kiszélesítéséhez. Az oroszok szintén Szíria egyik legerősebb szövetségesei, a Kreml az orosz haderőt is bevetette a szír kormányerők támogatására. Elhúzódó harcokkal sikerült csak elérni a mostani viszonylagos nyugodt állapotot az országban, ráadásul szövetségese látszólagos győzelmével. Ha Izrael és az Egyesült Államok beváltaná az ígéretét, és tényleg csapásokat intéznének Damaszkusz ellen, az szinte bizonyosan megingatná a Bassár el-Aszad és az orosz befolyás helyzetét is az országban.

Kinek lenne érdeke egy kiterjedt regionális konfliktus a Közel-Keleten?

A kérdésre eddig egyetlen biztos válasz van, mégpedig, hogy a Hamász nyerné a legnagyobbat azzal, ha minél több állam venne részt a háborúban.

Az Ábrahám-egyezmények megszületésének pillanata. A képen balról jobbra: Abdullatif bin Rasid Al Zajani bahreini külügyminiszter, Benjámin Netánjáhu izraeli miniszterelnök, Donald Trump amerikai elnök és Abdullah bin Zajed bin Sultan Al Najjan, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere látható. A kép forrása: Alex Wong/Getty Images

Ennek oka viszonylag egyértelmű, egyrészt még jobban megosztaná Jeruzsálem (és Washington) figyelmét, másrészt pedig még inkább prioritássá tenné az arab világban a palesztinok ügyét. Ez utóbbiban már most is jelentősnek mutatkozik a beavatkozás hatása. Számos országban törtek ki tüntetések a palesztinok mellett, érezhetően újra a figyelem középpontjába került Palesztina kérdése. Ennél is fontosabb viszont, hogy a korábban említett javuló izraeli megítélés szinte biztosan hátraarcot vesz. Számos hír járta be a világsajtót azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok bábáskodása mellett felveheti a diplomáciai kapcsolatokat egymással Szaúd-Arábia és Izrael.

A folyamat most minden bizonnyal megakad, de legalábbis eltolódik. Emellett már azok a hangok is felerősödtek, hogy az eddigi eredmények is kútba eshetnek, és Izrael újra elszigetelődhet az arab országok uralta térségben.

Ez pedig egyértelműen Iránnak kedvezne, hiszen két legyet üthetnek egycsapásra: a nagy vetélytárs Szaúd-Arábia és az ősi ellenség Izrael ellen egyszerre jelentene győzelmet a közeledés megállítása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images