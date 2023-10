Festékkel öntötték le a BBC épületét, mert nem hajlandó kimondani, hogy a Hamász terrorszervezet

A brit közszolgálati médiumot széleskörű kritika érte, amiért nem használta a "terrorista" szót a Hamász több mint 1300, többségében civil halálos áldozatot követelő izraeli támadása után – írja a The Times of Israel.

A BBC azt állítja, hogy a semlegességre való törekvés részeként kerüli a szót, annak ellenére, hogy a Hamász Nagy-Britanniában betiltott terrorszervezet, és a brit törvények szerint akár 14 évig terjedő börtönbüntetéssel is sújthatók, a tagjai vagy azok, akik a támogatására szólítanak fel.

A BBC irodái közel vannak egy Londonban zajló tömeges palesztinbarát tüntetés kiindulópontjához is.

Just arrived at work. This is the front entrance to BBC this morning pic.twitter.com/BHkyAtKZWF