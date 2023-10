Irán üzent Izraelnek: azonnal állítsák le a támadásokat, vagy lépéseket tehetnek

A Közel-Keleten fokozódó feszültségek és az izraeli támadások a Gázai övezet ellen veszélyeztetik a régió stabilitását - jelentette ki Hoszein Amirabdollahian iráni külügyminiszter, aki figyelmeztetett a konfliktus továbbterjedésének kockázatára, és sürgette az izraeli támadások azonnali leállítását. Belengette, hogy Irán is beavatkozhat a konfliktusba.

Hoszein Amirabdollahian iráni külügyminiszter bejrúti látogatásán erős figyelmeztetett, hogy a Gázai övezet elleni izraeli támadások szélesebb körű konfliktushoz vezethetnek, amely a Közel-Kelet más részeire is kiterjedhet. Amirabdollahian, aki tagja Irán befolyásos "ellenállási tengelyének", amely olyan csoportokat foglal magában, mint a libanoni Hezbollah és az iraki Népi Mozgósító Erők, mély aggodalmát fejezte ki a helyzet miatt diplomáciai körútja során. A politikus később Bagdadba, majd Damaszkuszba is ellátogat - számolt be az AP News.

Miután találkozott libanoni tisztviselőkkel, köztük Najib Mikati miniszterelnökkel és a Hezbollah vezetőjével, Hasszán Nászrallah-val, Amirabdollahian a Gázai övezet elleni izraeli támadások azonnali leállítását sürgette. A libanoni határ mentén a Hamász közelmúltbeli, Izrael déli része ellen elkövetett támadásai miatt nőtt a feszültség. A szíriai Damaszkusz és Aleppó fő nemzetközi repülőtereit ért izraeli katonai csapások tovább fokozták a helyzetet, miután szíriai területről rakétákat lőttek ki az Izrael által megszállt Golán-fennsíkra.

Miközben az Egyesült Államok Joe Biden elnök vezetésével óva intett a konfliktus eszkalálódásától, Amirabdollahian bírálta az amerikai álláspontot, azzal vádolva őket, hogy engedik Izraelnek az erőszakot, miközben önmérsékletre szólította fel a többi érintett felet.

Utalt arra a lehetőségre, hogy az Irán által támogatott csoportok csatlakozhatnak a konfliktushoz, ha az izraeli támadások folytatódnak.

Ali Barakeh, a Hamász magas rangú tisztviselője a hét elején Bejrútban hasonlóan vélekedett, és kijelentette, hogy az olyan szövetségesek, mint Irán és a Hezbollah csatlakoznának a harchoz, ha Gáza egzisztenciális fenyegetettséggel nézne szembe. Amirabdollahian a külügyminiszterek és az Iszlám Együttműködési Szervezet vezetőjének találkozóját is szorgalmazta a gázai helyzet kezelése érdekében, hangsúlyozva az ügy sürgősségét.

A fokozódó feszültségek közepette Amirabdollahian hangsúlyozta, hogy bejrúti látogatásának célja Libanon biztonságának megőrzése volt a regionális zavargások közepette. "Ami számunkra fontos, az a biztonság Libanonban, és az, hogy hogyan őrizzük meg a nyugalmat" - hangsúlyozta, kiemelve a diplomácia döntő szerepét a szélesebb körű konfliktus megelőzésében az ingatag közel-keleti régióban.

Címlapkép: 2023. október 13., Libanon, Bejrút: Hoszein Amir-Abdollahian iráni külügyminiszter és libanoni kollégája, Abdallah Bou Habib (nem a képen) közös sajtótájékoztatót tart. Fotó forrása: Marwan Naamani/dpa/picture alliance via Getty Images.