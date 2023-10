Mi az a nagyratörő terv, ami miatt Orbán Viktor is Kínába utazik?

Hamarosan Kínába utazik Orbán Viktor miniszterelnök, hogy részt vegyen a nyugati szemmel kissé szerencsétlen elnevezésű Övezet és Út Kezdeményezés harmadik fórumán október 17-18-án, amely egyben a kínai program meghirdetésének tizedik évfordulóját is ünnepli. Bár az elmúlt évtizedben számtalan újságcikk és tanulmány foglalkozott Kína nagyratörő tervével, a szélesebb közvélemény továbbra is keveset tud e projektről. Peking ugyan nem volt képes elmagyarázni pontos mibenlétét, cserébe viszont az Egyesült Államok mindent megtett, hogy ráirányítsa a figyelmet a terv egyes botrányaira vagy legalábbis kellemetlen mellékhatásaira. De miről is szól az itthon leginkább új selyemútként ismert nemzetközi együttműködés, és vajon számít-e még, vagy már maga Kína is kezd túllépni rajta?

Abban egészen biztosak lehetünk, hogy a pekingi stratégiai tervezők marketing érzéke meglehetősen siralmas. A Hszi Csin-ping kínai elnök-pártfőtitkár által 2013 szeptemberében személyesen bejelentett program kezdetben a „Selyemút Gazdasági Övezet és a 21. századi Tengeri Selyemút” frappáns nevet kapta. Maga a kínai fél is érzékelte, hogy ezt a címet nem sokan fogják megjegyezni, így hamarosan az „Egy Út – Egy Övezet” (One Belt One Road) kifejezést igyekeztek elterjeszteni a közbeszédben. Erről viszont kiderült, hogy túlontúl úgy hangzik, mintha minden út csakis Pekingbe vezetne, így egy újabb csavarral az „Út és Övezet Kezdeményezés” (Belt and Road Initiative, BRI) címmel jutott nyugvópontra a helyzet. Áttérve a gyakorlatiasabb szempontokra, a kínai fél kijelentette, hogy a BRI-n keresztül dollár tíz-, sőt százmilliárdokat szánnak az Eurázsiai infrastruktúra fejlesztésre, a kontinens két vége közötti kereskedelmi és gazdasági összeköttetések erősítése érdekében. Ebből és talán a selyemút elnevezésből fakadóan sokan úgy gondolták, hogy Peking lényegében építeni szeretne egy Kínát az ázsiai országokon keresztül az EU-val összekötő kereskedelmi (vas)utat. A helyzet és Kína motivációi ennél azonban jóval sokrétűbbek voltak. Az egyik legfontosabb hajtóereje a projektnek a kínai építőipar elképesztő kapacitásfeleslegének lekötése volt. A 2008-ban kitört világgazdasági válságra válaszul a pekingi kormányzat mintegy 600 milliárd dollárnak, a GDP több mint 10 százalékának megfelelő élénkítő csomagot zúdított a piacra. Sokan ezt tekintik az ősbűnnek az ország eladósodása kapcsán, de az egészen biztos, hogy elképesztő méretű kapacitások jöttek létre, mivel leginkább az építőiparba folyt a támogatás. Így például a legelső nagysebességű vasútvonalat csak 2008-ban nyitották meg, de mára a hálózat hossza meghaladja a negyvenkétezer kilométert, azaz világ összes gyorsvasúti pályájának a kétharmada Kínában kanyarog. Mindeközben építettek több mint ötven repülőteret is, na meg végtelen hosszúságú autópályákat, hidakat, alagutakat és a többit. Ennek megfelelően pár éven belül már a kelet-ázsiai ország állította elő a világ acéltermelésének felét, és hihetetlen módon több cementet használt fel a 2011 és 2014 között eltelt három év alatt, mint az Egyesült Államok az egész 20. századi történetében. Csakhogy ekkora építőipari kapacitásra már nem volt elégséges igény az országban, így muszáj volt külföldi lehetőségek után nézni. Hasonlóképpen, a mennyiségi lazítás és a hagyományosan rendkívül magas megtakarítási hajlandóság következtében rengeteg felesleges pénz gyülemlett fel a bankrendszerben, amely kereste magának a befektetési lehetőséget. Ennek egyik iránya az azóta már omladozó ingatlanpiac volt, de emellett a kínai kormány lehetőséget látott a más államoknak nyújtott kölcsönökben is. Csakhogy volt egy csavar a történeben, hiszen a kölcsön fejében lényegében elvárták, hogy az adott ország infrastruktúra építésének kivitelezője egy kínai cég legyen, mindezt a fogadó állam garanciája mellett. Azaz a kínai bankok – akkor még – minimálisnak gondolt kockázat és tisztes kamatok mellett adtak kölcsönt a partnerországnak, majd az összeg először a kínai kivitelezőn, másodszor pedig a törlesztésen keresztül vándorolt vissza Kínába. Nem csoda, hogy a Peking által előszeretettel használt, a kölcsönös előnyökre utaló „win-win” kifejezést hamarosan számos megfigyelő már úgy parodizálta, hogy „Kína kétszer nyer”. A gazdasági megfontolások mellett geopolitikai tényezők is motiválták Kínát. Az ország már 2013-ban is a világ egyik legnagyobb exportőre volt, csakhogy a 2300 milliárd dollárnyi, a GDP közel negyedét kitevő kivitel előállításához 2000 milliárd dollárnyi behozatalra volt szükség jórészt alkatrészek és alapanyagok formájában. Azaz Kína rendkívül ráutalt a nemzetközi kereskedelemre, ami viszont nagyrészt az amerikai flotta által kontrollált világtengereken zajlik. Így, egy amerikai-kínai konfliktus esetén komoly veszélybe kerülne Kína ellátása, viszont az Eurázsiai szárazföldön létrehozott kereskedelmi összeköttetések ezt a kitettséget csökkenthetik. Ráadásul mindez a környező országokban tapasztalható kínai gazdasági és ezáltal persze politikai befolyást is erősítheti. Mindeközben az Obama-kormányzat folytatta elődje azon törekvését, hogy Kínát kizárva két megaregionális kereskedelmi egyezményt hozzon tető alá. A TTIP és a TPP Európát és az egész csendes-óceáni térséget az Egyesült Államokhoz kötötte volna, amelyet Peking nem hagyhatott annyiban, és a BRI-t vettette be az amerikai törekvések versenytársaként. Persze, ekkor még nem sejtethette a kínai vezetés, hogy Donald Trump személyében mekkora ajándék hullik az ölükbe, tekintve, hogy a 2017-ben hivatalba lépett volt elnök felrúgta mindkét kereskedelmi megállapodás tervezetét, ezzel Peking kezére játszva a fél világot. Mindez azonban még mindig nem elég Kína minden motivációjának megértéséhez. A BRI segítségével nagy lökést kapott a partvidéki régiókhoz képest hagyományosan jóval elmaradottabb Belső- és Nyugat-Kína gazdasági és infrastrukturális fejlesztése, hiszen a szárazföldi gazdasági folyosók e területeken keresztül érik el a kontinens többi országát. Szintén nagy jelentősége volt, hogy a BRI farvizén Peking nemzetközi intézmény építésbe kezdett, megelégelvén, hogy Washington nem engedett gazdasági méretének megfelelő beleszólást Kína számára a meglévő globális intézményekben, így például az IMF-ben vagy a Világbankban. Válaszul Peking megerősítette a BRICS együttműködést, amelyen belül létrehozta az Új Fejlesztési Bankot, a BRI-hez szorosabban kapcsolódva pedig szerény 40 milliárd dollárnyi tőkével felállította a Selyemút Alapot. Mindez – legalábbis kezdetben – komolyan hozzájárult az ország nemzetközi megítélésének javításához, és a „Kína minden ország fejlődését elősegíti” című állami nóta szorgalmas terjesztéséhez a világban. Végül, de – Kínáról lévén szó – legkevésbé sem az utolsó sorban, a bel- és pártpolitika is meghatározó szerepet játszott a BRI elindításában. Az egymást követő kínai vezetői generációk mindegyike elindított valami nagy dolgot, ami a személyes imázsuk építését szolgálta. Hszi Csin-ping az első olyan vezető, aki nem csupán belpolitikai márkát (A kínai álom), hanem látványos külpolitikai brandet is épít a BRI formájában. Mindez azt is jelenti, hogy az új selyemút sikere Hszi személyes sikerének számítana. Csakhogy az elmúlt években inkább a kudarcok kerültek reflektorfénybe, legalábbis a nemzetközi szintéren, nem pedig az állami kontroll alatt álló kínai médiában. A cikk második felében körbejárjuk majd, hogy mi igaz a főleg Washington által hangoztatott vádakból, miszerint Kína a BRI-n keresztül adósságcsapdába taszítja kis és gyenge partnereit, lerontja a nemzetközi pénzügyi intézmények sztenderdjeit, vagy hogy saját politikai modelljét igyekszik elterjeszteni a világban. Emellett azt is megvizsgáljuk, hogy Európai szempontból miként értékelik az új selyemút programot, és milyen viharfelhők gyülekeznek felette a pandémia utóhatásai, az Ukrajnai háború illetve a tajvani konfliktus összefüggései, a kínai gazdaság gyengélkedése és a Nyugat erősödő ellenállása miatt. EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. 