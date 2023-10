Rakétázásba kezdett a Hamász és az izraeli védelmi erők is

Az izraeli védelmi erők Haifa közelében és Sefaram felett lőttek le azonosítatlan légi célpontokat az éjszaka folyamán. Szombaton délelőtt pedig Gázában újabb rakétatámadásokat hajtanak végre. Eközben a Hamász is rakétákat lőtt Szderótra.

Daniel Hagari, a hadsereg szóvivője jelentette be, hogy az éjszak Izrael északi részén többször is működésbe lépett a légvédelmi rendszer. Elmondása szerint két azonosítatlan légi célpontot lőttek le Haifa felett szombaton hajnali 1 óra körül, a hadsereg jelenleg nem tudja azonosítani a lelőtt célpontokat - írja a Haaretz, amely szerint szombat délelőtt Gázában megszólaltak a légiriadót hirdető szirénák és Izrael is rakétacsapásokat hajtott végre.

Az éjszaka légtérsértésről érkeztek jelentések Sefaram térségéből, amelyeket szintén lelőttek. Hagari szerint a Hezbollah hajnali 3 óra körül föld-levegő rakétát lőtt ki egy izraeli UAV-ra, ami arra késztette az IDF-et, hogy célba vegye a szervezet infrastruktúráját.

Közben a Hamász is rakétázásba kezdett. Gázai rakéták csapást mértek egy oktatási központra a déli határvárosban, Szderótban, valamint a városban található Hesder jesiva oktatási központ tetejére. További két rakéta a város vasúti síneken és egy nyílt mezőn landolt, a találatoknak nincsenek áldozatai.

A címlapkép illusztráció: A palesztinok által az izraeli Askelon városára kilőtt rakéták látványa, miközben folytatódnak az összecsapások az izraeli erők és a palesztin fegyveres csoportok között a Gázai övezet különböző pontjain 2023. október 10-én. Forrása: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images