Videó: csúnyán lebuktatta magát a Hamász, akcióba lépett az izraeli légierő

Videót tett közzé Daniel Hagari, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szóvivője. Az látható rajta, ahogy a Hamász rakétatámadást indít Gázából, pont miközben egy katonai drón kering a fejük fölött. Az indítóállást így azonnal kiszúrta az izraeli légierő, gyorsan reagáltak is.

Israeli drone footage of a Hamas rocket launch from a residential area north of Rimal. Israeli Air Force strike aircraft hit the launch location pic.twitter.com/xjy7zyMIU9