Videó: így készül az izraeli hadsereg a nagy összecsapásra, bármikor megindulhat az ostrom

Izrael ma jelentette be, hogy hamarosan megindul Gáza átfogó, összfegyvernemi ostroma, nem kizárt, hogy a műveletre már holnap hajnalban sor kerül:

Daniel Hagari IDF-szóvivő videót tett ki, melyben bemutatja a hadsereg készülődését a nagy offenzívára. A katonák célba lőnek, tüzérségi gránátokat feliratoznak, páncélozott járműveket készítenek fel és nehézfegyverek nagy mennyiségét csoportosítják a műveleti területre.

IDF forces preparing for the occupation of Gaza. pic.twitter.com/B9D75A3bpH