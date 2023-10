Egy országra figyel feszülten egész Európa – Apokaliptikus küzdelemmé festették a sorsdöntő választást az ősi ellenfelek

Október 15-én megválasztják a lengyel parlament alsóházának (Szejm) 460, valamint felsőházának (Szenátus) 100 képviselőjét, ezzel egy időben – de ettől függetlenül – négy kérdésben népszavazást is tartanak. A szavazóhelyiségek reggel 7 órakor nyitnak, és este 21 órakor zárnak. Szombaton 0:00 órától kampánycsend van érvényben, a választási eredményekről a média az urnazárást követően tájékoztathat. Vasárnap késő estére már lehetnek előzetes eredmények; a hivatalos végeredmény 17-ére, keddre várható.

A választásra jogosultak száma 29 millió. Külföldi képviseleteken is lehet szavazni, ugyanakkor a Hamász palesztin terrorszervezettel kitört háború miatt az izraeli Tel-Avivban törölték az ottani szavazást.

A lengyel választási rendszer elvileg arányos, de 41 választókörzetben szavaznak az állampolgárok, és az úgynevezett D’Hondt-módszer szerint osztják el a parlamenti képviselői helyeket. Ez a rendszer a nagyobb pártoknak kedvez a kisebbekkel szemben, így az elnyert százalékok nem fordíthatók le egy az egyben képviselői helyekre.

Egy párt esetén a bejutási küszöb 5 százalék, pártszövetség esetén 8 százalék. A 460 képviselő közül jellemzően 1 fő a német nemzetiségi képviselő, rá nem vonatkozik küszöb. Kormányt az az erő tud alakítani, amely legalább 231 képviselő támogatását tudhatja maga mögött.

A jelenlegi közvélemény-kutatások szerint öt pártnak, pontosabban öt pártszövetségnek (négy választási párt és egy pártkoalíció) van esélye bejutni az október 15-én esedékes lengyelországi választások után a parlament alsóházába, a Szejmbe.

A legnagyobb kérdés, hogy a Harmadik Út valóban bejut-e a parlamentbe, mert mivel ők nem választási pártként, hanem pártkoalícióként indulnak, a 8 százalékos küszöböt kell megugraniuk.

Márpedig a legtöbb kutatás épphogy csak e fölé méri őket. Amennyiben nem jutnának be, a Tusk-féle ellenzéknek szinte minden esélye elszállna, hogy kormányt alakítson.

Bár a PiS a kampány során végig több százalékponttal vezetett a KO előtt, a kormánypárt előnye önmagában nem sokat jelent, ugyanis egyetlen másik párt sem jelezte, hogy hajlandó lenne koalícióra lépni vele, egyedül pedig egyik kutatás szerint sem lenne meg a többsége. Ráadásul a KO és két potenciális partnere, a Baloldal és a Harmadik Út több felmérés szerint is együtt több parlamenti képviselői helyet szerezne, mint Kaczyński pártja.

A nagy kérdés, hogyan szerepel a szélsőjobboldali Konföderáció, amely ugyan mindkét nagy erővel kizárta a koalíciót, de sokan azt suttogják, végül hajlandó lenne koalícióra lépni a PiS-szel, ha együtt meglenne a többségük. A liberális KO és a Konföderáció koalíciója gyakorlatilag kizárható.

Az utóbbi hetek felmérései azt mutatják, hogy

csökken a különbség a PiS és a KO között, ráadásul inkább Tuskék potenciális koalíciós partnerei erősödnek, a Konföderáció pedig látványos nyári felívelése után visszaesett.

A Politico több közvélemény-kutatást egyesítő grafikonja szerint a PiS 36, a KO 30, a Baloldal és a Harmadik Út 10-10, a Konföderáció 9 százalékon áll.

Who's ahead in the polls in Poland?Our current poll of polls:PiS: 36% (-8)KO: 30% (+3)P2050+KP: 10%Lewica: 10% (-3)Konf: 9% (+3)+/- vs. 2019 result pic.twitter.com/gkMCUBnHaV