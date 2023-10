Fotó: ősrégi páncélost vetett be Avgyijivka ostromában Oroszország, csúnya vége lett

Az orosz haderő rengeteg erőforrást öl bele az ukrajnai háborúba, az új harcjárművek legyártása mellett az egyre régebbi és régebbi, szovjet érából származó harcjárművek felújítása és frontra küldése is folyamatos. Először a T-62-es, majd T-55-ös harckocsik, aztán a BTR-50-es páncélozott szállító harcjárművek is megjelentek az ukrán fronton.

A múlt héten átfogó páncélosrohamot indított Avgyijivka ellen az orosz hadsereg, mely során számos harcjármű-különlegességet elővettek, a sufnituning MT-LB-k mellett legalább egy kísérleti BTR-90-est is a frontra küldtek:

A BTR-50-esek használatáról szóló első, vitathatatlan bizonyíték is Avgyijivka térségéből került elő. Egy ilyen, igencsak régi harcjármű is elveszett a település ostromában, fotók szerint egy ukránoktól zsákmányolt T-64BV harcjárművel együtt indult rohamra, amikor aknára futott és felborult.

