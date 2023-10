Érkeznek a felvételek: gőzerővel készül Izrael az offenzívára, tankszörnyeket építettek a Merkavákból

Ráadásul nem mást másoltak le, mint az orosz-ukrán háborúban nagy hírnévre szert tevő – ugyanakkor hatékonyság szempontjából erősen megkérdőjelezhető – „madárkalitkákat”. Az alábbi felvételen szinte az összes, a Hamász és gázai övezet lerohanására készülő izraeli Merkava harckocsira jutott egy ilyen kiegészítő védelem.

Never mind, absolutely not an isolated appearance, the IDF appears to be adding top attack cope cages to a number of Merkava MBTs in the vicinity of Gaza. https://t.co/KJ2IzjHxfA

A „madárkalitkák” harctéri hatékonysága alapvetően a lassabb kamikaze drónok, illetve a drónok által ledobott aknagránátokra terjed ki, a komolyabb páncéltörő rakétákkal szemben egyáltalán nem nyújt védelmet.

Ugyanakkor a háború első napjaiban készült már olyan felvétel, amelyen a Hamász militánsai egy drón segítségével tesznek harcképtelenné egy izraeli harckocsit, a kétes értékű kiegészítő védelem az ilyen támadások ellen nyújt részleges védelmet:

Hamas drone dropping a bomb on an Israeli Merkava 4 tankMilitaries across the world will have to adapt to the new type of drone warfare that has been demonstrated over the past 18 months in UkraineWar has yet again changed pic.twitter.com/dY8riSwihD