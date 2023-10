Felvételek: különleges helyen vonta össze páncélosait Izrael, kezdenek kirajzolódni a fő műveleti irányok

Előkerült egy friss felvétel a Gáza térségében végrehajtott izraeli csapatösszevonásokról. A láthatólag civil járműből rögzített videó szerint nagy mennyiségű Namer páncélozott szállító harcjárművet rendeltek az izraeliek a 232-es útra, amely párhuzamosan fut a Gáza délkeleti részén futó határkerítéssel.

Israeli Namer APCs massing on Route 232, just adjacent to the Gaza border. Most are equipped with Trophy APS. pic.twitter.com/jg38HYFF1Q