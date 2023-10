Lengyel választás: egyre biztosabbá válik a kormányváltás

Ugrással kezdte vasárnap éjjel a kereskedést a lengyel zloty a tegnapi választások utáni első exit pollokra, és ez azóta is kitart, mert az alacsony feldolgozottsági adatok mellett is úgy tűnik, hogy az ellenzék alakíthat majd kormányt Lengyelországban. A helyzet azonban távolról sem lefutott, a régiós befektetők ma egyértelműen a lengyel eredményekre figyelnek, mert az az EU-pénzeikkel kapcsolatos kilátásokra, és a magyar kormány külpolitikai mozgásterére is kihat, így a forintra is hatással lehet. A forintot emellett a bolgár gázpiaci lépés kifutása is mozgathatja, mert kockázatok látszanak a Török Áramlaton keresztül az orosz gázszállítások zavartalanságára.