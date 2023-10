Nő a békevágy: már súlyos áldozatra is kész lenne az ukrán lakosság egy része

Az ukrán lakosság körében nőtt azoknak a száma, akik azt gondolják, hogy Ukrajna nyugati szövetségesei belefáradtak az ország megsegítésébe, és azoknak is, akik elfogadhatónak tartanák a területekről való lemondást a békéért cserébe – számolt be róla a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet legfrissebb felmérése alapján az Ukrajinszka Pravda

Az ukrán vélemény leginkább az ország politikai vezetése és a hadsereg parancsnokai közötti konfliktussal kapcsolatosan változott. Míg korábban alig 14 százalék gondolta azt, hogy komoly ellentétek akadályozzák a két csoportosulás közötti együttműködést, ma már 32 százalékra emelkedett ez a szám. A harmonikus kooperációban hívők száma 71 százalékról 54 százalékra esett.

Ugyanakkor több mint kétszeresére nőtt azok száma, akik szerint a kormánynak „elfogadhatatlan kompromisszumokat” kellene kötni a béke érdekében (5 százalékról 12 százalékra). Ugyanakkor továbbra is elsöprő többségben vannak azok (87-ről 80 százalékra csökkenve) akik úgy vélik, a kormánynak nem kellene kompromisszumokat kötni a háború lezárása érdekében.

Jelentősen nőtt azoknak az aránya is, akik szerint a Nyugat kezd belefáradni Ukrajna támogatásába, 15 százalékról 30 százalékra emelkedett. Az ország lakosságának többsége azonban továbbra is azt gondolja (73 százalékról 63 százalékra csökkenve), hogy a Nyugat továbbra is segíti Kijevet.

Minden régióban növekvő tendenciát mutat azoknak az aránya, akik úgy vélik, hogy konfliktusok vannak a politikai hatalom és a hadsereg vezetése között, valamint hogy a Nyugat kezd belefáradni Ukrajnába. Ugyanakkor minden területen többen vannak azok, akik az ellenkező véleményt vallják, miszerint nincsenek konfliktusok, és a Nyugat támogatása folytatódik. Ezenkívül minden régióban a lakosság többsége biztos abban, hogy az ukrán hatóságok nem fognak Ukrajna számára elfogadhatatlan kompromisszumokat kötni

- hangsúlyozta az intézet az eredményekkel kapcsolatos megállapításait.

A telefonos felmérés szeptember 29 és október 9-e között zajlott, 1010 válaszadót kérdeztek meg. A közvéleménykutatást készítők a mintavételi hibahatárt 1-3,4 százalék között húzták meg, függően a válaszokban tapasztalt egyhangúságtól.

