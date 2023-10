Árulkodó felvételek: eddig nem látott fegyvert kapott Ukrajna, hatalmas csapást mért vele az oroszokra

Megérkeztek az első felvételek a bergyanszki repülőtér elleni éjszakai ukrán csapásról, az orosz közösségi térben közzétett felvételekből pedig egyre inkább úgy tűnik, valóban az Egyesült Államok által átadott ATACMS közepes hatótávolságú rakétát használták az ukrán fegyveres erők.

Az alábbi képek állítólag a bergyanszki repülőtéren becsapódó rakéta maradványairól készültek:

Thats an unexploded M74 APAM submunition at the Russian-occupied Berdyansk Airfield. Only found in an MGM-140 ATACMS BLK 1. pic.twitter.com/gKh2y7v36C — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 17, 2023

Russians share photos of munition that was used during the attack on Berdiansk airbase https://t.co/bg4mCKd5Hj — Special (Kherson) October 17, 2023

: Well, something extraordinary happened- the remains of M39 missiles (Made in 1996 and 1997) of the MGM-140A ATACMS Block I system used by Ukrainian forces against Berdyansk AB.This variant has a range of ~165km, inertial guidance, and carries 950 M74 submunitions. #Ukraine — (Ukraine) October 17, 2023

A felvételeken több, fel nem robbant, amerikai gyártmányú M74-es gyalogság elleni kisméretű robbanóeszköz látható, illetve magának a rakétának a maradványai is, ami nem más, mint az MGM-140 ATACMS M39-eses variánsa.

Bár korábban az orosz források állították, Ukrajna az Amerikai Egyesült Államok által szállított ATACMS közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát használta a légicsapás végrehajtásához – amely egyben a háború kezdete óta legsúlyosabb veszteséget okozhatta Oroszországnak -, mivel a célpontok a Storm Shadow „cirkálórakéta” hatótávolságán belül találhatóak, ezért eddig nem volt bizonyítható.

Az ATACMS különlegessége, hogy az ukrán fegyveres erők közel egy éven keresztül kérték Washingtontól a rakétarendszer átadását, amelyre végül Joe Biden szeptember végén rá is bólintott. Ugyanakkor az Egyesült Államok által biztosított fegyverszállítmányok egyike se tartalmazta a rendszer szállítását, legalábbis hivatalosan.

Nem ez az első alkalom, hogy a nyugati szövetségesek csak a fegyverrendszer használata vagy leszállítása után jelentik be annak szállítását – a Storm Shadow esetén is így cselekedett a brit kormányzat, de Washington is így szállított ADM-160-os "cirkálórakétákat".

A címlapképen egy ATACMS kilövése látható egy HIMARS rakéta-sorozatvetőből, egy 2022-es hadgyakorlaton. Címlapkép forrása: South Korean Defense Ministry via Getty Images