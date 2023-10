Belpolitikai válsággal fenyeget a Hamász és Izrael konfliktusa egy szomszédos államban

Egyiptomban hamarosan elnökválasztást tartanak, ahol Abdel Fatah esz-Szíszi a harmadik ciklusára készülhet. A politikai vezetés azonban nem örvend túl nagy támogatottságnak az országban, mivel a gazdasági kihívásokkal nehezen tud megküzdeni. A nehézségeket most a palesztinok ügye is növeli, Kairónak óvatosan kell eljárnia az ügyben - írja a Council on Foreign Relations elemzése