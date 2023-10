Bevethették az amerikai csúcsfegyvert: minden eddiginél nagyobb veszteséget szenvedett az orosz légierő

Miközben az orosz hadvezetés hivatalosan tagadja az ukrán csapásmérés sikereit, a témában az orosz védelmi minisztériumnál megbízhatóbbnak számító orosz „Fighterbomber” (amelyet egy nyugalmazott, korábban az orosz légierőnél szolgáló tiszt szerkeszt), és a „Helicopterpilot” (szerkesztője egy orosz-ukrán háborúban aktívan repülő pilóta) is elismeri a támadás sikerességét.

Az eddig rendelkezésre álló felvétel, amely állítólag a bergyanszki drón- / rakétacsapást örökíti meg:

Locals report explosions and secondary detonations in Berdiansk. Video is allegedly from Berdiansk. pic.twitter.com/T6qaRczT8l