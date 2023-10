Elképesztő felvételek: hihetetlen szerencséje volt egy orosz BMP-nek, egy hajszálon múlt az életük

A felvételeken az látható, hogy az orosz BMP családba tartozó páncélozott harcjármű kitartóan lövi az ukrán állásokat. Nem használ fedezéket, mivel az annak szolgáló vékony erdősávot célozza, vélhetően az ukránok (feltételezett) állásait próbálják megsemmisíteni. Hirtelen egy ukrán ATGM érkezik nagy sebességgel a horizonton, amelyre nem már nem tud reagálni a jármű személyzete.

Russian BMP crew got lucky - a Ukrainian ATGM missile missed flying just a few feet over the Russian's head. pic.twitter.com/IVx59eVdgO