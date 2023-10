Megérkeztek a felvételek: pusztító csapást mértek Oroszországra, lángolt az egész légibázis

Korábban terjedő fényképek alapján megírtuk, hogy egyre inkább úgy tűnik, valóban az Egyesült Államok által átadott ATACMS közepes hatótávolságú rakétát használták az ukrán erők a bergyanszki repülőtér elleni éjszakai támadás során.

Az X-en (korábban Twitter) most megjelent egy videófelvétel is a támadás utáni állapotokról.

5 glorious minutes of destruction at Berdyansk.Russians claim this was a result of ATACMS. pic.twitter.com/zYIzeK8JW3