Olyan dolog történt az izraeli háború során, ami végre közelebb hozott egymáshoz két régi riválist

Japán és Dél-Korea régóta rivalizáltak egymással, történelmi okokból kifejezetten hidegen viszonyultak egymáshoz. Tokió és Szöul távolságtartása a fenyegető kínai terjeszkedés hatására elillanni látszik, gesztusokon keresztül mutatják meg, hogy a diplomáciai közeledés szándéka valódi részükről.

az izraeli-palesztin konfliktus során segített Dél-Korea 51 japán állampolgár kimenekítésében.

Japán háláját fejezte ki Szöulnak a segítségért. Az akció szombaton zárul sikerrel, miután a dél-koreai főváros melletti reptéren földet ért egy KC-330-as típusú szállító repülőgép, fedélzetén 192 dél-koreai, 6 szingapúri és 51 japán állampolgárral. Az esemény hatására a két állam vezetője megállapodott, hogy együttműködnek egymás állampolgárainak védelmében a világ különböző pontjain.

Szakértők szerint a kölcsönös megsegítésre irányuló elképzelés jelentős előrelépést mutat a két állam kapcsolataiban.

A politikai szándék mellett a lakosság is nyitott a változásra, egyre optimistábbak a másik országgal szemben. Erősödnek a kereskedelmi és a turisztikai összeköttetések is. Sokan azonban arra figyelmeztetnek, hogy érdemes a mostani pozitív folyamatokat fenntartásokkal kezelni, mivel az enyhülés átmeneti lehet és még mindkét társadalomban sok frusztráció lappanghat a másikkal kapcsolatban. Ezt erősíti az is, hogy a politikai választásoktól is függhetnek a kapcsolatok, egy esetleges változás bármikor megingathatja a javuló összeköttetéseket.

Címlapkép forrása: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images