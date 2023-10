Súlyos csapás a Hamásznak: Izrael lebombázta az egyik legfontosabb katonai vezetőt

Ajman Nofal halálát a Hamász katonai szárnya, az al-Kasszam Brigádok közölte kedden. A vezető a szervezet egyik legmagasabb szintű katonai főnökének számított, korábban ő felelt a Gázai övezet középső részének fegyveres irányításáért.

Hamas announces the death of Ayman Nofal, a member of the terror group's General Military Council, in an Israeli bombing in the Gaza Strip. pic.twitter.com/KJHhp4LogE