Új fegyverek ömlenek az ukrán frontra, Oroszország kihátrált az atomcsend-egyezményből - Híreink Ukrajnából kedden

Portfolio 2023. október 17. 13:54

Kupjanszk és Avgyijivka térségében is támadásokat folytat az orosz haderő, illetve arról is vannak hírek, hogy megindultak délen, Zaporizzsja megyében is. A veszteségek súlyosak, érdemi területszerzésről nincsenek hírek. Az ukrán partizánok is akcióba lendültek: Mariupol térségében orosz katonák haltak meg. Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínába látogatott. Ukrajna valószínűleg először ATACMS-rakétákat használt az oroszok ellen. Az orosz Duma megszavazta az atomcsend-egyezmény ratifikációjának visszavonását. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.