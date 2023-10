Egyetlen súlyos incidens borzolja a kedélyeket Izrael körül: mindenki a másikra mutogat, hatalmas a feszültség

Tegnap robbanás történt Gázavárosban egy fontos egészségügyi intézményben; az Al-Ahli Arabi Baptista Kórház Gáza azon északi régiójában található, melynek kiürítését elrendelte múlt héten az izraeli hadsereg. Mivel az incidens során valószínűleg több százan meghaltak, az ügy súlyos diplomáciai hullámot vetett: még az Izraellel nem nyíltan ellenséges viszonyt ápoló regionális hatalmak egy része is a zsidó államot kezdte el hibáztatni. Ahogy az idő múlik, úgy kerül elő az ügyről egyre több bizonyíték: nagyon úgy fest, hogy korán ítélkeztek azok, akik Izrael (szándékos) támadását sejtették a háttérben. A háború elhúzódásával azonban megszaporodhatnak az ehhez hasonló incidensek, ami akárhogy is nézzük, diplomáciai szempontból kockázatos helyzetet teremthet Izrael számára.

Valószínűleg komoly tragédia történt

Tegnap hatalmas robbanás rázta meg az Al-Ahli Arabi Baptista Kórházat Gázaváros északi részében. Az, hogy pontosan hány áldozata van az incidensnek, illetve hogy a kórházon belül / körül mit ért találat, még nem világos: a palesztin hatóságok több száz halottról adtak jelentést.

Palesztin vezetők, a Hezbollah, Irán és néhány térségbeli muszlim ország vezetése egyből Izraelt hibáztatta az esetért. Jordánia le is mondta Joe Biden elnök meghívását, aki ma látogat a régióba és Izrael után az országba utazott volna, hogy Jordánia uralkodójával és kormányával, illetve Egyiptommal egyeztessen a kialakult krízisről. Egyiptom háromnapos gyászt is hirdetett az áldozatoknak.

Jordánia és Egyiptom arab viszonylatban elfogadható kapcsolatot ápol Izraellel, ez a két ország hosszas háborúzás után kibékült a zsidó állammal és felvették vele a diplomáciai viszonyt, ellentétben a régió számos más országával.

Egyébként nem csupán a Közel-Kelet muszlim országai, de eleinte még a BBC és az MSNBC is azt jelentette, hogy valószínűleg izraeli légitámadás érte a kórházat. Mindkét csatorna azzal érvelt, hogy a palesztinoknak szerintük nincsenek olyan fegyverei, melyek ekkora pusztítást tudnak okozni.

️BBC and MSNBC correspondents on the ground refuting Israeli claims that a faulty rocket landed on the Hospital in GazaBBC: pic.twitter.com/Mcls6KFxZU — War (Monitor) October 18, 2023

Az incidensnek palesztin szervezetek szerint közel 500 halálos áldozata van. Ez azért nem teljesen irreális, mert a Al-Ahli Arabi kórház fontos szerepet játszott a Gáza elleni bombázások sérültjeinek ellátásában: az egészségügyi intézmény a több mint egy hete folyó állandó légi hadjárat miatt túlterheltté, túlzsúfolttá vált, az ellátásra váró, sokszor eleve súlyos állapotban lévő sérültek pedig nem tudtak kimenekülni az épületből.

Ugyanakkor nem tudni még mindig biztosan, hogy valóban a kórház főépületét érte-e találat, arról is vannak bizonyítékok, hogy az épület melletti parkolóban történt a robbanás, és a keletkező tűz terjedt át a kórházra. Ugyanakkor ez szinte részletkérdés, hiszen a súlyos sérültek az átterjedő lángok elől szintén nem tudnak elmenekülni.

Mit mutatnak a bizonyítékok?

Izrael tagadja, hogy akár véletlenül, akár szándékosan bombázták volna az Al-Ahli Arabi kórházat.

Állásfoglalásuk az, hogy egy Iszlám Dzsihád által kilőtt, eltévedt rakéta zuhant rá a kórházra.

Ezen álláspont megerősítésére az Izraeli Védelmi Erők (IDF) több bizonyítékot is bemutatott közösségi oldalain. Az egyik ilyen felvétel az Al-Jazeerától származik: ezen az látható, hogy felrobban egy Gázából kilőtt rakéta a levegőben, a hírcsatorna pedig ezután azt jelenti, hogy lángol egy kórház a térségben. A másik felvétel szintén Gázában készült, ezen jól látható a levegőben felrobbanó rakéta, majd a városban két robbanás is.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap — Israel (Defense) October 17, 2023

Az IDF egy titkosszolgálatoktól származó hangfelvételt is bemutatott, melyben az Iszlám Dzsihád harcosai beszélgetnek.

Islamic Jihad struck a Hospital in Gazathe IDF did not.Listen to the terrorists as they realize this themselves: pic.twitter.com/u7WyU8Rxwz — Israel (Defense) October 18, 2023

Most pedig hatalmas, piros betűkkel hirdeti X-oldalán az IDF azt, hogy a Hamász hazudik.

A témára nyilván a független OSINT-elemzők is rázizzentek: a geolokációval foglalkozó Geoconfirmed egy tucat felvétel alapján kimondta:

egy Gázából kilőtt rakéta esett rá a kórház udvarára, amely ismeretlen okból széthullott a levegőben.

(Az alábbi posztnak érdemes mind a 23 bejegyzését végig olvasni)

GeoConfirmed ISR-PAL.A missile launched by Palestinian Groups exploded mid-air and one of the pieces fell on the Al-Ahli Arab Hospital's yard.31.504822, 34.46169Before reacting READ our thread.1/X https://t.co/qbpUGQk89o — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 17, 2023

Jelenleg tehát abszolút úgy tűnik, hogy az izraeli álláspont hiteles: valóban egy eltévedt palesztin rakéta okozta a robbanást.

Vékony jég

Bár nagyon úgy tűnik, hogy Izrael nem felelős közvetlenül a Al-Ahli Arabi Baptista Kórház tragédiájáért, akárhogy is nézzük, a gázai válság elhúzódásával a zsidó állam diplomáciai szempontból egyre feszültebb helyzetbe kerül.

A térség muzulmán többségű országai számos háborút vívtak az 1940-es évek vége óta Izraellel, az 1990-es évek óta azonban szép lassan enyhülni kezdett a helyzet: Egyiptom után (1979) Jordánia (1994) is felvette a diplomáciai kapcsolatot a régi riválissal, 2020-ban pedig hasonlóan döntött az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Marokkó is, sőt, Szaúd-Arábia is megkezdte titokban az egyeztetéseket a zsidó állammal.

A gázai válság és annak humanitárius követkeményei azonban nagyon úgy fest, gyorsan rongálják a kapcsolatot Izrael és a térség államai, sőt, még a NATO második legnagyobb haderejével rendelkező Törökország között is.

Egyre gyakoribbak és hevesebbek a kritikák Izraellel, de még az Egyesült Államokkal szemben is olyan országoktól, melyek legalább Amerikával évtizedek óta szövetséges viszonyt ápolnak.

Törökország és Izrael közt addig fajult a helyzet, hogy a zsidó állam már azt javasolta saját állampolgárainak, hogy hagyják el az országot.

A háború elhúzódásával egyre több lesz a civil áldozat, egyre nagyobb az esélye annak, hogy a sűrűn lakott régióban a kórházashoz hasonló, több száz áldozattal járó incidens fog történni.

Ha nem sikerül gyorsan menedzselni az eszkalálódó konfliktust és az egyre súlyosabb humanitárius válságot,

A BOMBÁZÁSOKRÓL, CIVIL ÁLDOZATOKRÓL KÉSZÜLT FELVÉTELEK A KÖZEL-KELETI MUSZLIM TÖBBSÉGŰ ORSZÁGOKBAN SZINTE BIZTOSAN FELÜL FOGJÁK ÍRNI HOSSZABB TÁVON A HAMÁSZ ÁLTAL ELKÖVETETT BRUTÁLIS TERRORTÁMADÁSRÓL KÉSZÜLT BIZONYÍTÉKOK SOKKOLÓ KÉPSORAIT.

Nem sokat segít a kialakult gyorsan romló imidzs javításában, hogy Izrael elzárta Gáza ivóvíz- és áramellátását és szándékosan nem engedi be a térségbe a külföldi segélyeket sem.

Az üzenet egyértelmű: Izraelnek erőt kell demonstrálnia, hogy soha többé ne érhesse olyan szörnyű támadás az országot, mint amit október 7-én a Hamász elkövetett ellenük. Ugyanakkor azzal is számolnia kell Jeruzsálemnek, hogy ha túlságosan fokozzák a nyomást, nem kizárólag a muszlim radikalizmust és a közel-keleti országok ellenszenvét vívhatják ki, de – ahogy a BBC és az MSNBC példája is mutatja – hosszú távon nem mindegy, milyen üzenetek jutnak el a nyugati országokba sem.

Címlapkép forrása: Ahmad Hasaballah/Getty Images. A címlapkép illusztráció, nem a kórház szerepel rajta.