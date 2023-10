Rettenetes fegyverarzenált halmozott fel a Hamász - Kik lehetnek a szervezet rejtélyes támogatói?

A Hamász a világ egyik legszorosabban megfigyelt szervezete, Izrael mellett a számos ország tartja az iszlamista mozgalmon a szemét. Ennek ellenére a palesztin radikálisok mégis képesek voltak hatalmas meglepetést okozni Jeruzsálemnek. Ehhez több évnyi előkészítés kellett, meg persze az elszigeteltség miatt kialakult évtizedes tapasztalatok a titkosszolgálatok megkerülésére. A Hamász teljes nemzetközi hálózatot épített ki a hatóságok megkerülésére, raádásul több útvonalon, sok szereplővel.

A 2023. október 7-én induló – minden eddiginél súlyosabb – háború a Hamász és Izrael között számos kérdéssel szolgál a nemzetközi biztonsági szervezeteknek és a titkosszolgálatoknak. A meglepetésszerű támadás során az izraeli védelmi erők leszerepeltek, és nem csak az akció kiszimatolását illetően. A palesztin radikálisok már évek óta gyűjtötték a fegyvereket, halmozták fel a támadáshoz szükséges eszközök arzenálját.

Hogy mekkora volt ez a melléfogás, azt jól érzékelteti a szakemberek véleménye, hogy pontosan mekkora és milyen minőségű arzenált halmozott fel a támadást megelőzően a Hamász.

Jelentések szerint körülbelül 7000 rakétát tudtak felsorakoztatni, amelyek Izrael távoli területeire is elértek. Emellett 300 páncéltörő és legalább 100 légvédelmi rakétát is beszereztek. Fontos kiemelni, hogy ezek nem mind a legmodernebb fegyvertípusok, de a folyamatos minőségi fejlődés problémás a hatóságok szemében.

Így verték át az egész világot a Hamász csempészei

A hivatalos utak megkerülésének hosszú történelme van Gázában. Mivel a terület rendkívül elszigetelt, ezért a szervezetnek egyre komolyabb fortélyokat kellett bevetniük a hatóságok kicselezésére. Izrael 2005-ben vonult ki a Gázai övezetből, viszont két évvel később blokádot vezetett be a terület ellen.

Ennek elsődleges indoka a Hamász összeroppantása volt, viszont gyakran hivatkozott érv a fegyverek és katonai eszközök beáramlásának megakadályozása.

Ebben a zsidó állam mellett Egyiptom is partner volt, Kairó délnyugat felől vezetett be szigorú ellenőrzést Gáza felé. Ennek ellenére több útvonal is kialakult, amelyen keresztül eljutnak az eszközök a radikális iszlamistákhoz.

Az útvonalakkal kapcsolatban azonban a nemzetközi politika fejleményeit is figyelembe kellett venni. Ennélfogva különleges jelentéssel bírt, hogy Szudán 2021-ben eltörölte az Izrael bojkottálásáról szóló törvényt. Ez jelentős átszervezést igényelt a nemzetközi fegyvercsempész útvonalak kidolgozásánál. A másik – jóval korábbi – eset még 2015-ben történt, amikor vélhetően az izraeli titkosszolgálatok Jemen partjainál lekapcsoltak egy fegyvercsempész hajót. Az eset azért kiemelkedő jelentőségű, mivel akkoriban zajlottak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a nukleáris megállapodásról, és Izrael érezhetően a nemzetközi közvélemény figyelmét akarta felhívni Teherán titkos műveleteire.

Izraeli légitámadás Gáza kikötőjében. Feltételezik, hogy a hajóállomásnak nagy szerepe lehetett a fegyverek szállításában. A kép forrása: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

Ez egyben azt is jelentette, hogy a zsidó állam tudatta a szereplőkkel, hogy tisztában van a fegyvercsempészet útvonalával, a Hamász részéről még nagyobb odafigyelést követelt a szervezés.

A jelentések szerint a muszlim radikális mozgalom értette a Jeruzsálem jelzését, ezért még inkább a titoktartásra és a diszkrét útvonalak kidolgozására törekedett.

A palesztin szervezet az alagútrendszerekre, a tengeri hajózásra és gyakran maffiahálózatokra támaszkodik a fegyvercsempészet megszervezésében. A tevékenység pedig kifejezetten nagy eredményeket hozott, hiszen amellett, hogy több ezer kilométeren keresztül képesek szállítani a kritikus fontosságú eszközöket, kikerülve a nyugati titkosszolgálatokat, kifejezetten komoly arzenált tudtak felsorakoztatni. Jellemzően egyszerre több útvonalat tartottak fenn a hálózatok. Ezt bizonyítja a rugalmasság is:

ahogy Jeruzsálem felfedezett egy alagutat, akkor rögtön egy másik út szerepe emelkedett fel helyette.

Emellett kiemelendő, hogy a Hamász egyáltalán nem csak Iránra támaszkodik a fegyverek beszerzésénél. Az alternatívák megtalálásánál is törekednek arra, hogy hasonlóan kiképzést és szakértelmet is tudják biztosítani a szervezetnek. Jelenlegi ismeretek alapján két fő útvonalon keresztül jut el a legtöbb hadieszköz a Gázai övezetbe:

A szárazföldön: ez az útvonal Iránból kiindulva Jemenen vagy Szomálián keresztül egy szudáni kitérővel jut el a Sínai-félszigetre. Itt a helyi beduin csempészek segítségével főleg alagúthálózatokon keresztül juttatják el az iszlamistáknak az eszközöket. Fontos tisztázni, hogy ennek az útvonalnak a nagy része a tengeri hajókon keresztül zajlik, csak az utolsó – de legkritikusabb lépés – zajlik a szárazföldön. Ennek a szárnynak van egy olyan verziója, amelyben Szudánt követően már végig a szárazföldön halad a szállítmány, többnyire kamionokon a rafahi átkelőig.

A tengeri: a másik útvonal viszont sokkal inkább a vízi megközelítésre támaszkodik, jelentések szerint ebben az iráni forradalmi gárdának van kiemelkedő szerepe. A milicisták a Szuezi-csatornán keresztül jutnak ki a Földközi-tengerre, ahonnan a Hamász egységeinek segítségével jut el a partokra a szállítmány. Itt nagy szerep jut a helyi búvároknak, de gyakori az is, hogy a partok előtt a vízbe dobják a szállítmányt és a partokon szedik össze, amikor partra mossa a tenger.

Alagút Gázában. Ilyen és ehhez hasonló útvonalakon juttatják el a fegyvereket az elszigetelt területre. A kép forrása: NurPhoto/Corbis via Getty Images

Nimrod Aloni, az izraeli hadsereg gázai hadosztályának parancsnoka korábban elmondta, hogy a nemzetközi események hatással vannak csempészet útvonala mellett annak milyenségére is. Miután világossá vált, hogy a nemzetközi hatóságok a fegyverekre nagy figyelmet fordítanak, az iszlamisták váltottak. Egyre inkább a technológia bejuttatása vált fontos szemponttá, hogy a Hamász akár helyben is elő tudjon állítani fegyverként használható eszközöket. Aloni a legmagasabb pozíciót betöltő katonai vezető, akit a palesztin radikálisok elraboltak, és Gázába hurcoltak október 7-én.

Ők juttatják fegyverhez az iszlamistákat

Az egyértelműen kirajzolódik az eddigiek alapján, hogy a Hamász tevékenysége szerteágazó és sokoldalú.

Az is világos, hogy egyáltalán nemcsak fegyverekre, hanem számos kiegészítő cselekményekre (szakértelemre, alkatrészek beszerzésére) is kiterjed a radikálisok működése. Ezzel szemben fellépve Izrael igyekszik minél több arab országgal titkosszolgálati együttműködéseket kialakítani, hogy felderítsék az iszlamisták útvonalait. Az elmondások szerint Izrael szerepének konszolidálódása az arab világban nagyban aláásta a csempészútvonalak biztonságát.

Kiemelendő, hogy a Hamász a nemzetközi politika változását is kihasználja a saját pozíciói megerősítésére. Így például, amikor 2011-ben megingott az egyiptomi belpolitika, akkor az iszlamisták meg tudták erősíteni a csempészetüket az országon keresztül.

Később a frissen épül útvonalakat felszámolták, így a palesztin fegyveresek profilt váltottak, a helyi fegyverkészítés fejlesztésére koncentráltak.

Az egyre nehezebbé váló útvonalak miatt nem is sokan vesznek részt a fegyverek eljuttatásában a szervezethez. Kiemelkedő szereppel bír Irán, leginkább azért, mert a síita hatalom az egyetlen, amelyik országszinten is felvállalja a palesztin szervezet katonai támogatását. Nem Teherán az egyetlen játékos a Hamász ellátásában, számos nem állami szereplő is részt vesz a csempészetben. Ezek többnyire olyan nemzetközi bűnszervezetek, vagy kisebb helyi mozgalmak, mint a líbiai polgárháború különböző frakciói. A hasonló pártok gyakran bűnszervezetként is megjelennek a nemzetközi hálózatokban.

Irán segítsége a jelentések szerint az átfogó ismeretek átadásában rejlik. Teherán a tudásanyagot, a tervrajzokat, a mérnöki ismereteket, a teszteket és a technikai szakértelmet is biztosítja. A direkt módon szállított kész fegyverek szállítása lecsökkent, különösen a rakéták esetében, inkább a kritikus fontosságú, helyben nem legyártható alkatrészek eljuttatására koncentrálnak. A síiták szerepét szinte egyetlen hírszerzési szerv sem kérdőjelezi meg, azonban Teherán közvetlen szerepét egyelőre nem sikerült feltárni a Hamász akciójának szervezésében.

️ Some of the weapons seized from the Hamas and the Islamic Jihad armory: PKM machine guns, AKM rifles, grenades, mines, explosives, RPG launchers.A noticeable portion of the weaponry came from Russia, North Korea, and, of course, Iran. pic.twitter.com/rDC5SVAQNu — Astraia (Intel) October 13, 2023

Szíria: kérdéses, hogy az ország mennyire tud még mindig szereplő lenni a Hamász életében. Az bizonyos, hogy a 2007-es blokádot követően Damaszkusz figyelmet szentelt a katonai eszközök eljuttatásának az elszigetelt területre. A 2011-ben kezdődő polgárháború azonban alaposan megtépázta a szír kormányerők lehetőségeit, ezért vélhetően ma sokkal kevésbé ez a kormány akarata. Emellett viszont az iráni milicisták megerősödtek az országban, ezért inkább az valószínű, hogy Teherán használja a szír területeket a saját céljainak megfelelően, vélhetően Damaszkusz tudomásával.

Tálibok: az Egyesült Államok 2021-ben kaotikus körülmények között elhagyták Afganisztánt, nagy mennyiségű nyugati fegyvert hátrahagyva. A kivonulással egy időben újra átvették a hatalmat az országban a tálibok, ezzel a hatalmas fegyverkészletre is rátéve a kezüket. Ezeket elsősorban a saját csapatainak felszerelésére használták, de bőven jutott belőle a nemzetközi piacra is. A most felfedezett fegyverek közül számos olyan jelent meg a palesztin fegyveresek kezében, amelyeket egyértelműen az amerikaiak hagytak hátra Afganisztánban.

Take a close look at this video of hamas TERRORIST celebrating!!!Those are AMERICAN WEAPONS. Our weapons are being used to kill women and children. BIDEN FAILED US. pic.twitter.com/F8qyqhndpY — Graham (Allen) October 8, 2023

Helyi fegyvergyártás: a palesztin szervezet kifejezetten nagy figyelmet fordít a saját fegyverek fejlesztésére. Ameddig a 2000-es évek elején még viszonylag egyszerű eszközökkel próbálkoztak, a 2023-as támadás során már nagyon fejlett és kreatív mérnöki munkát tanúsítottak a helyben épített rakéták is. Ebben a helyben fejlesztett eszközökön kívül a fel nem robbant izraeli rakéták is segítségükre vannak, az iszlamisták mindent próbálnak újrahasznosítani. A radikális iszlamisták a fegyverek mellett a lőszereket is helyben állítják elő, többnyire leleményes megoldásokat alkalmazva.

Fegyverkereskedő hálózatok: sok esetben nem lehet egyetlen állami szereplőre sem gondolni, nemes egyszerűséggel a nemzetközi fegyverkereskedelem bűnszervezetei látják el a Hamászt eszközökkel. A térségben rengeteg olyan régi eszköz maradt fenn, amelyek aztán a feketepiacra kerültek, később pedig a radikális iszlamista mozgalom fegyvereseihez. Ezekben az esetekben nem ideológiai vagy politikai támogatás áll a fegyverszállítmányok hátterében, hanem a haszonszerzés jelenti a legfontosabb motivációt.

A 2023 október 7-i támadás sok szempontból ingatta meg az izraeli titkosszolgálatokat, hiszen amellett, hogy magát a támadást nem mérték fel megfelelően, úgy előtte a fegyverek felhalmozását sem sikerült leállítani. Ez pedig kulcskérdés lehet a jövőben is. Akárhogy is alakul a Gázai övezet jövője, Izraellel együtt marad a palesztinok ügye.

Ha sikerül is Hamászt teljesen eltörölni, a radikalizálódással és a fegyveres ellenállás lehetőségével továbbra is számolnia kell Jeruzsálemnek.

Emiatt a fegyvercsempészekre a jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk, hogy ne ismétlődhessen meg a 2023 október 7-i eseményekhez hasonló forgatókönyv Izraelben.

Címlapkép forrása: Abid Katib/Getty Images