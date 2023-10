Furcsa megoldással növeli a kritikus infrastruktúra védelmét Oroszország – Harci delfinekkel erősítenek

Friss bizonyítékok kerültek elő arról, hogy a Szevasztopol után a Krím északi részén fekvő orosz bázis védelmét is harci delfinekkel erősítették meg az oroszok. Ennek célja, hogy az ukrán különleges erők támadásai ellen nyújtson hatékony védelmet. Az információk szerint most a Novoozerne haditengerészeti bázison is megjelentek a delfinek. Ez a kikötő sokkal közelebb van a frontvonalhoz.

Információk szerint a karámok szeptemberben jelentek meg a kikötő körül, ez egybeesik azzal idővel, amikor az ukránok fokozták a támadásaikat a térségben.

A harci delfinek a búvárok ellen nagy hatékonysággal vethetők be, mivel minden elképzelhető esetben gyorsabbak tudnak lenni azoknál. A betolakodókat segíthetnek felderíteni, de akár halálos sérüléseket is tudnak okozni számukra. Oroszország attól tarthat tehát, hogy valamilyen különleges akció keretében búvárok telepítenének aknákat az orosz hadiflotta ellen.

