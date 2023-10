Kimentek az orosz milbloggerek a frontra, de amit láttak, attól a szájuk is tátva maradt

A csatorna által közzétett videó állítólag az Oleski (2016-ig Cjurupinszk) és Radenszk közötti autóúton készült, és jól látható, hogy tele van orosz harcjármű-veszteségekkel. A térségben ukrán katonai jelenlét már több mint egy éve nem tapasztalható, a csapásokat az ukrán fegyveres erők drónok és tüzérséggel hajtották végre.

Romanov (Russian) published a video from the Oleshky - Radens'k highway. Number of annihilated Russian equipment is visible. For the record, this is the left bank of the Dnieper, area under control of the Russians (for now). Ukrainian FPV drones and artillery destroying Russian pic.twitter.com/q6lmvKBllU