Mint Schengen előtt: újabb szomszédos ország vezet be ellenőrzést a magyar határáron

Határellenőrzést vezet be a szlovén kormány a magyar határon – írja az Index nevű horvát lap. A lépést Szlovénia a terrorfenyegetettség növekedésével indokolta, ami a palesztin-izraeli konfliktushoz köthető. A határellenőrzés visszaállításáról Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is posztolt a közösségi oldalon. A szlovák és osztrák hatáson is van ellenőrzés jelenleg, ehhez csatlakozott most Szlovénia is. Emellett a cseh és szlovák, valamint az olasz-szlovén határon is visszaállt az ellenőrzés.