Tüzet nyitott az amerikai USS Carney romboló, miután fegyveresek célba vették a Közel-Keleten

Az egyik tisztviselő szerint a rakétákat az Irán által támogatott húti fegyveresek lőtték ki, akik részt vesznek a Jemenben zajló konfliktusban. A második tisztviselő megjegyzése szerint 2 vagy 3 rakétát fogtak el, de nem volt világos, hogy mit céloztak a rakéták.

Lehetséges, hogy a rakétákat a USS Carney-ra lőtték ki, de elképzelhető az is, hogy más célpontra indították.

Irán nem csak a húti fegyveresek, hanem a Hamász régi támogatója is. Az incidensre pedig közvetlenül azután került sor, hogy a palesztin terrorszervezet támadást indított Izrael ellen. A jemeni lázadók október 10-én jelentették be, hogy csatlakozni kívánnak az Izrael ellen folyó háborúhoz, a palesztin nép védelmében.

A hútiknak alapvetően hatalmas készletei vannak ballisztikus és cirkálórakétákból, amelyeket Irán biztosított, de szinte egyikük sem képes elérni Izraelt. Ennek ellenére izraeli tisztviselők feltételezik, hogy a rakéták végső célja valójában Izrael volt.

A USS Carney szerdán a Szuezi-csatornán át a Vörös-tenger irányába haladt. Az Arleigh Burke-osztályú romboló feladata "a tengeri biztonság és stabilitás biztosításában a közel-keleti régióban", az amerikai flottaerők hivatalos közleménye szerint.

Címlapkép forrása: Luiz C. Ribeiro for NY Daily News via Getty Images