Megmagyarázhatatlan manővert hajtott végre egy orosz páncélos – Itt mégis mi történik?

Mind az orosz, mind az ukrán fél nagy számban használ harckocsi-aknákat a háború eleje óta, rengeteg ilyen jellegű felvétel volt látható az összeomló vuhledári orosz offenzívánál és az ukrán ellentámadás kezdetén Orihivnél. Sokszor ezen aknazárakat teljesen látható helyekre, közutak kellős közepére telepítik, de most a földúton is jól látható módon kerültek elhelyezésre:

Avdiivka, more and more Russian equipment bites the dust. pic.twitter.com/yQB3MaxL1l