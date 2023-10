Miközben mindenki Izraelre figyelt, példátlanul durva csata lángolt fel Ukrajnában

Nagyon régóta nem láttunk az ukrajnai háborúban olyan átfogó, összfegyvernemi műveletet, melyet az orosz haderő jelenleg a donyecki Avgyijivka térségében folytat. Harcjárművek százai, katonák ezrei próbálják körülfogni a megye védelmében fontos szerepet játszó kisvárost, az ukránok ellenállása viszont igencsak komolynak tűnik. Az orosz veszteségek láthatóan súlyosak, olyannyira, hogy már a „különleges műveletet” öblös hangon éltető orosz „vojenkorok” is a hadműveleti tervek átgondolását és az ostrom felfüggesztését kérik. Miért pont most? Miért pont Avgyijivka? Mi lehet ennek az eredménye? Nézzük.

Újabb ukrán kisváros a harcok epicentrumában

Az egykor 30 ezres lélekszámú ukrajnai Avgyijivka 2014 óta egyfajta hídfőállás a Donyec megye oroszokkal szemben létesített védelmi mátrixában, az ukrán erők már a „terrorellenes műveletek” kezdetén kitolták innen az orosz szeparatistákat, majd jelentősen megerősítették a település védelmét. Avgyijivka iparnegyedét az évek alatt gyakorlatilag egy masszív katonai erőddé alakították át, nem csupán azért, hogy megvédjék a várost egy esetleges orosz támadástól; a település hosszabb távon valószínűleg fontos szerepet játszott volna egy Donyeck város elleni, esetleges felszabadító hadműveletben is.

Avgyijivka elsődleges fontossága Oroszország és Ukrajna számára is abban rejlik, hogy a település mindössze 5 kilométerre van Donyec megye oroszok által ellenőrzött fővárosától, Donyeck várostól.

Ez azt jelenti, hogy a településről szinte bármilyen katonai vagy infrastrukturális objektumot támadni tudnak az ukránok Avgyijivkából Donyeckváros körül: nem véletlen, hogy a térség ellen végrehajtott tüzérségi támadások igencsak jelentős részét innen indítják. Nem kell ehhez semmilyen spéci eszköz: Avgyijivka olyan közel van, hogy egy régi Gvozgyikával szinte bármit be tudnak lőni Donyeck város körül az ukrán tüzérek.

Példátlan támadás

Russian forces have been able to mass around Avdeevka with seemingly little to fear from Ukrainian fires assets or attack drones, and helicopters have been reported operating freely in the area.This indicates they've established comprehensive fire superiority and an EW blanket. pic.twitter.com/9WgZL2hZrM — Armchair (Warlord) October 12, 2023

2022. február 24-én átfogó támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, már az első napok során megindultak Avgyijivka ellen az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” harcosai. A település ellen számos katonai műveletet indítottak már az orosz szakadárok és az Oroszországi Föderáció reguláris erői, az elmúlt másfél évben többször is bejelentették, hogy „majdnem bekerítették” a települést. Emellett rendszeresen érték tüzérségi támadások a területet, az oroszok még fehérfoszfor-fegyverekkel is lőtték a várost.

2023. október 10-én olyan támadás indult Avgyijivka ellen, amely nemhogy a régióban nem volt még korábban látható, de talán az egész háborúban is példátlan.

Az 1-es számú Gárda Harckocsizó Hadtest és a 41-es számú Összfegyvernemi hadtest, megtámogatva a korábbi „Donyecki Népköztársaság” önkéntes milíciáival és az orosz légierővel átfogó támadást indított Avgyijivka ellen. A cél a település teljes bekerítése, majd elfoglalása, az akcióhoz egyszerre több száz harcjárművet és tüzérségi fegyvert, több ezer rohamlövészt használnak fel az orosz vezetők. Nehéz konkrét számokat mondani a mozgósított erők létszámáról, eszközállományáról, hiszen az oroszok ezt nyilván nem teszik közzé, az ukránok pedig túloznak.

az Avgyijivka elleni offenzíva komplexitása és a felvonultatott orosz erők mérete valószínűleg túlszárnyalja a Bahmut, Vuhledar, Mariupol elleni műveletekét is.

„Terv szerint halad a különleges művelet”

Harctéri felvételek alapján nagyon úgy fest, hogy az Avgyijivka elleni offenzíva egy csöppet sem halad gördülékenyen. Október 10-én az orosz erők gyorsan fölfejlődtek a város északkeleti, északi peremvidékén és délnyugaton, a támadás azonban pár óra alatt megtorpant és a bekerítő-műveleteket nem tudták befejezni: az Avgyijivka szempontjából kulcsfontosságú északnyugati utánpótlási útvonalat nem sikerült megközelíteni.

Previously undocumented Russian losses, during attempted Russian Avdiivka attack, which were shown in the thread attached. +14 previously undocumented losses in total. https://t.co/jn9YWrHQRU — Special (Kherson) October 19, 2023

Az egyelőre minimálisnak tűnő területszerzésért az orosz erők súlyos árat fizettek. Az ukránok precíz tüzérségi képességgel és páncéltörő rakétákkal össztűz alá vették az orosz páncélozott, gépesített gyalogsági zászlóaljakat, az első napok óta folyamatosan jönnek a felvételek az egymás hegyén-hátán álló, kilőtt és elhagyott orosz páncélozott járművekről. Emellett igencsak nehezíti a műveleteket, hogy az oroszoknak nyílt, sík terepen, fedezék nélkül, sűrű aknamezőkön kell átkelniük. A kezdeti kudarcok után tegnap reggel közel egy hétnyi műveleti csend után újabb offenzíva indult, de nincs információ arról, hogy ez akár műveleti szintű sikereket elért volna.

A pontos veszteségszám nem ismert, de nagyon úgy fest, hogy több tucat, az is lehet, hogy már több mint száz orosz harcjármű elveszett a harcokban.

Russia lost even more vehicles. Their losses are endless. area. #Avdiivka — Sergio () October 12, 2023

Az ukránok szerint az oroszok olyan súlyos veszteségeket szenvednek, melyeket a háború kezdete óta nem láthattunk, az pedig, hogy valami nincs teljesen rendben, látható az orosz „vojenkorok” vagy „milbloggerek” kommunikációján is.

Számos, végeredményében kudarcos offenzíva során megfigyelhettük, hogy a „minden terv szerint halad” retorikáját megtörik az első, óvatos harctéri beszámolók, melyben orosz katonák panaszkodnak a súlyos, értelmetlen veszteségekről is. Aztán az orosz bloggerek is elkezdik finoman javasolni a műveleti vezetésnek azt, hogy gondolják át, megéri-e a feláldozott járművek mennyisége és katonák élete az adott műveleti cél elérését. Ezt a kommunikációs dinamikát láthattuk, ebben a sorrendben például tavaly télen Vuhledárnál és ezt láthatjuk most is, Avgyijivka térségében is.

A Rybar elemzőház pár napja, a második roham kezdete előtt megállapította, hogy „minden a terv szerint halad” Avgyijivka körül.

Rybar Live: Situation on the Avdiivka sector, October 16Mikhail Zvinchuk, head of the Russian analytical center Rybar: «operation in Avdiivka should take at least a few weeks, and at this stage everything is going according to plan» pic.twitter.com/LytmUdpAby — Rybar (Force) October 17, 2023

Aztán az Informant jelentkezett egy harctéri beszámolóval, melyben orosz katonák panaszkodnak a rengeteg veszteségről és filozofálnak az élet törékenységén és a harcok súlyosságán. Tegnap pedig a háború két "háborús héja" orosz blogger, Alexander Szladkov és „Romanov” is az orosz hadvezetést kritizálta, amiért megint szétcsúszott az összfegyvernemi koordináció és érdemi tüzérségi és légi fedezet nélkül küldik rohamra az orosz páncélosokat. Nyugati bloggerek pedig szeretik azt emlegetni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elsöprő offenzíva helyett már csak „aktív védekezést” emlegetett az Avgyijivka körül zajló műveletek kapcsán.

A legtöbb nyugati elemzőház és az ukránok már az első napok óta temetik az Avgyijivka elleni műveleteket, de a térségben összevont orosz erők pontos összetétel-ismeretének hiányában talán még korai erre a konklúzióra jutni.

Ugyanakkor az világos, hogy ahogy az Ukrajna elleni invázió során már sokszor tapasztalhattuk: a gyorsan lezajló, átfogó támadóművelet tervei nem élték túl az ellenséggel való első kontaktot, az összefegyvernemi koordináció gyorsan szétcsúszott és a veszteségek igencsak súlyosak.

That's the way they do it, they don't know how to do anything else. Avdiivka ... 19.10 ... Day Ten ... to the end of Russians pic.twitter.com/TFpD2MVUvi — Slava (@Heroiam_Slava) October 19, 2023

Miért pont most?

Nagyon érdekes, hogy az Avgyijivka elleni, komplex és átfogó orosz támadás mindössze pár nappal azután indult meg, hogy a nemzetközi közvélemény pillanatok alatt átfókuszált a Közel-Keletre, ezen belül is az Izrael ellen végrehajtott brutális terrortámadásra és Gáza ostromára. Ennek kapcsán rengeteg elméletet lehet olvasni arról, hogy az oroszok azért indították meg az Avgyijivka elleni támadást, mert ki akarják használni azt, hogy végre másfél év után nem rájuk figyel az egész világ, de nagyon valószínű, hogy a két esemény közt nincs szoros összefüggés.

Ennek oka elsősorban az, hogy egy ilyen művelet megtervezésére és a szükséges haditechnikai eszközök összevonására, a katonák felkészítésére lényegesen több idő kell, mint pár nap.

Jó esély van rá, hogy az offenzívát az orosz hadvezetés már a nyár vége / kora ősz óta tervezi, látván már ekkor azt, hogy az ukrán „tavaszi hadjárat” közel sem volt képes elérni azokat a stratégiai célokat, melyeket a kijevi hadvezetés kitűzött magának.

Az elgondolás alapja valószínűleg az, hogy az orosz vezetők úgy látták: az ukrán haderő hadviselési képességeinek számottevő részét felőrölte a „tavaszi hadjárat,” a katonák morálját pedig megtörték a súlyos veszteségek a NATO által kiképzett rohamdandároknál. Most nyilvánvalóan látszik, hogy ez nem történt meg, fegyver és harci kedv is maradt elég ahhoz, hogy az ukrán haderő hatékony védekezést tudjon támasztani a frontvonalon.

Ami hosszú távon aggályos lehet az ukrán haderőnek az, ha szép lassan elkezd elolvadni a mögöttük álló nyugati stratégiai szövetség. Ennek előjeleit már most láthatjuk: Szlovákia és Lengyelország bejelentették, hogy nem küldenek több fegyvert, az Egyesült Államokban hetek óta komoly vita van Ukrajna további támogatásának finanszírozásáról, illetve Németországban, Olaszországban is egyre erősebbek azok a hangok, melyek szerint fenntarthatatlan az ukrán hadsereg ilyen mértékű támogatása hosszabb távon.

Még ha szép lassan el is olvad az Ukrajna mögötti „egységfront,” ez nem fogja azt jelenteni, hogy egyik pillanatról a másikra teljesen leállnak a fegyverszállítások, 2024 nyaráig még rengeteg fegyvert ígértek be az ukránoknak nyugati támogatóik. Addig is, az orosz haderő vélhetően folyamatosan fenn fogja tartani a nyomást, hogy az ukrán haderő ne legyen képes megfelelő erőt gyűjteni egy újabb offenzívához.

Címlapkép forrása: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images