Videó: ilyen kétségbeesett támadást a háború kezdete óta nem láttunk, egyetlen kereszteződés változott orosz páncélostemetővé

Bár Avgyijivkát az orosz hadsereg már a háború eleje óta ostromolja, az ukrán csapatok közel másfél éve tanúsítanak kemény ellenállást. Az alábbi felvétel is a Krasznohorivka elleni, közelmúltbéli támadás során készült, az egy perces videón pedig jól látható, ahogy a nyílt mezőn, egymás után semmisülnek meg az orosz páncélosok.

Avdiivka, repelling Russian attack. By the Special Operations Forces of Ukraine. https://t.co/IuGJEWihXV