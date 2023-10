Hatalmas pofonba rohannak bele az oroszok Avgyijivkánál

Avgyijivkát az ukrán csapatok valószínűleg komolyan megerősítették, hiszen a település a szakadár "Donyecki Népköztársaság" fővárosától - így a frontvonaltól - alig néhány kilométerre északra található.

Az orosz fegyveres erők korábban többször megpróbálták bevenni a kisvárost, mindezidáig sikertelenül. A bő egy hete megindult mini "offenzíva" az X-en keringő videók alapján valószínűleg hasonló sikertelenséggel fog zárulni.

The Russians are getting wrecked around Avdiivka.Notice the size of those armored columns. pic.twitter.com/rD9CDEn0dE