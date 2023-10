Megnyílt a gázai határátkelő, túszokat engedett szabadon a Hamász - Híreink Izraelből szombaton

Két héttel ezelőtt példátlan terrortámadást hajtott végre a radikális iszlamista Hamász Izrael állam ellen, a brutális merénylet után pár nappal landolt az első amerikai fegyverszállítmány a megtámadott országban, és ezzel együtt két amerikai repülőgép-hordozó is elindult a térségbe. Közben sorra érkeznek az amerikai politikusok Izraelbe, a miniszterek és szenátorok mellett nemrég még Joe Biden elnök is tiszteletét tette az országban. Miközben Amerikában hetek óta vitáznak a politikusok azon, hogy Ukrajna milyen fegyvereket, pénzügyi támogatást kapjon, Izrael olyan gyors és sokrétű segítséget kap, melyről Kijev még csak álmodni sem mer. Ez a döntéshozói dinamika nem véletlen, és az Egyesült Államok Izraelnek nyújtott támogatása nem kizárólag Izraelről szól: Amerika most éppen Iránnal, sőt Kínával szemben is erőt demonstrál.