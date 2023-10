Egyetlen felvétel tökéletesen megmutatja, miért szenvedett kudarcot a nyugati páncélosokkal felszerelt ukrán haderő

A hét folyamán ismét kiújultak az ukrán támadási kísérletek Robotine térségében, az újabb támadási hullám azonban érdemi területnyereség nélkül, jelentős páncélos-veszteségekkel járt, köztük legalább 3 Leopard 2A4-es is megsemmisült.

A mostani felvételen – amelyet oroszpárti X-fiókok (régebbi nevén Twitter) újként igyekeztek feltüntetni – két, egymás mellett kilőtt, nyugati gyártmányú Leopard 2A4-es harckocsi látható. A felvételt ellenőrző OSINT-fiókok ugyan megállapították, ezek pár nappal korábbi, jegyzett veszteségek a kép ugyanakkor rávilágit Ukrajna egyik legjelentősebb problémájára: a felderítő és csapásmérő drónok jelentette fenyegetettségre.

Two Leopards comforting each other in a field, nature is healing. pic.twitter.com/vu1U6dV6gA