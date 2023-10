Máris tankok robognak az izraeli határon, heves tűzharcok folynak

Az alábbi felvétel állítólag ma este készült a gázai övezet határánál, izraeli páncélos nyitott tüzet a határ túloldalára.

Egyes, meg nem erősített beszámolók szerint az izraeli harckocsik heves tűz alá vették az övezet északi határát. A Sky News közel-keleti csatornájának tudósítója szerint az izraeli tankok Beit Hanoun irányából nyomultak előre. Palesztin források arról számolnak be, hogy tankok már be is hatoltak Gáza északi részére.

️ Sky News Arabia: Our correspondent reports the movement of tanks along the northern border of the amid unprecedented attacks. Israeli tanks were advancing from the direction of Beit Hanoun. Sounds of armed clashes can be heard on the enclave's northern #Israeli