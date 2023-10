Ritka beismerést tett Oroszország: évtizedekre lemaradtak a Nyugattól, és ez súlyos következményekkel jár

Az elemzés, hivatkozva elemzőkre és katonatisztek beszámolóira, megállapítja, hogy az orosz tüzérség számos tulajdonságában gyengébb a NATO-országokban rendszeresített tüzérségnél, legfőképp a hatótávolság tekintetében.

Nem sok olyan ágyúnk van, amely felveszi a versenyt a nyugati gyártmányú 155 milliméteres ágyúkkal, kivéve az Mszta-Sz önjáró lövegez, ha megfelelő tüzérségi lőszerrel alkalmazzák

- magyarázta a RIA Novosztyinak az 1. hadsereg egyik tisztje.

Az Mszta hatótávolsága még így is csak 24 kilométeres, míg a nyugati fegyverek 30-40, vagy akár 70 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhetnek (a RIA itt főként a lengyel Krabra, az amerikai M777-esre és a francia Caesarokra utal).

Ennek pedig egész egyszerű következménye van:

nem tudnak az ukrán tüzérség csapásaira megfelelő módon válaszolni.

A két riporter kitér arra is, hogyan maradhatott le ennyire Oroszország a nyugati államoktól, véleményük szerint az önjáró lövegek két legfontosabb ismérve, a hatótávolság és a tűzgyorsaság, illetve az ebben történő versengés a keleti-nyugati fegyverkezésre vezethető vissza.

A Szovejtunió ekkor még, az 1980-as évek végén átvehette az akkor még modernek számító Mszta önjáró tarackot. Azonban amíg a NATO az 1990-es években rátért a 30-40 kilométeres hatótávolságú fegyverek fejlesztésére, addig a Szovjetunió magába roskadt a rendszerváltozás során, és az ilyen irányú fejlesztések

több, mint egy évtizedig megrekedtek.



Az elemzés ugyanakkor beszámol a drónok jelentette előnyökről is, miszerint mind a felderítésben, mind a csapásmérésben nagy szerepet játszanak, néha a két funkciót még kombinálni is képesek. A Lancet kamikaze drónok kétségtelenül hatékonyak, hatótávolságuk eléri az 50 kilométert, míg fejlettebb változatok esetén akár 70 kilométerről is beszélhetünk.

Ugyanakkor a cikk szerzői a hátrányokat is elismerik: a fegyverrendszerek kiszolgáltatottságát az elektronikus hadviselési rendszereknek, és a képzett kezelők hiányát az orosz hadseregben, amely sokszor a célpont eltévesztéséhez vezet.

A tüzérség ebből a szempontból sokkal megbízhatóbb. De legalább 40 kilométeres hatótávolságú lövegekre van szükségünk, hogy egyenrangúak legyünk az ukrán fegyveres erőkkel

– jelzi egy másik katona a riportereknek.

Épp ezért – írják a szerzők – nagy várakozással tekintenek a hamarosan tömeggyártásra kerülő Koalicija-SzV-től, amely hatótávolsága elméletben eléri a 80 kilométert is, tűzgyorsasága pedig vetekszik a német PzH 2000-essel is.

A Koalicija-SzV-ről, képességeiről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

Címlapkép forrása: 2020 Host Photo Agency via Getty Images