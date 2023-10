Milyen idő vár ránk a következő napokban?

Szombaton délután 15-20 fokot is elérheti az átlaghőmérséklet, délen és délnyugaton azonban elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, északkeleten és délen pedig erős széllökések is előfordulhatnak. Vasárnap már az ország legtöbb részén napsütésre számíthatunk, délutánra pedig akár már 17-24 fokra is melegedhet a hőmérséklet.

Hétfőn is hasonlóan jó idő lehet, számottevő csapadék sehol sem várható, napközben pedig 18-24 fok is lehet. Dunántúlon azonban néhol viharos széllökésekre számíthatunk.

Kedden viszont már esővel és záporral érkezhet is a következő hidegfront, de a csúcshőmérséklet még mindig elérheti a 17-24 fokot, míg szerdán túlnyomóan napos, de szeles időre számíthatunk, az átlaghőmérséklet pedig 12-18 fok körül alakulhat majd.

