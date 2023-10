Szabályosan vadászik Ukrajna az orosz sztárfegyverre - De mekkora veszteséget okozhatott eddig a Lancet?

A Lancet képességeit és az általa jelentett fenyegetést az ukrán fegyveres erők, sőt maga az elnök, Volodimir Zelenszkij is gyorsan elismerte. Nyugati elemzők pedig a lassú, illetve nagy veszteségekkel járó ukrán offenzíva egyik fő hátráltató tényezőjeként pontosan az orosz felderítő drónokat és a Lanceteket jelölték meg. A fegyverek valóban rengeteg veszteséget okoztak az ukrán alakulatoknak, függetlenül attól, hogy modern(ebb) nyugati, vagy akár régebbi szovjet gyártmányú harcjárművel indultak támadásokra.

Az ukrán erők ennek megfelelően igyekeznek a tavaly megismert „felőrlő” taktikát alkalmazni a drónok ellen, vagyis a tüzérségük – főként az Amerikai Egyesült Államoktól kapott HIMARS rakéta-sorozatvetők – segítségével igyekeznek felszámolni az orosz képességeket.

Az orosz Lancet-egységek utáni hajtóvadászat ugyanakkor jóval nagyobb kihívás elé állítja az ukrán hadsereget és tüzérséget, mivel a hatótávolságuk jelentősen meghaladja a hagyományos szovjet tüzérségét (2Sz1 Gvozdika, 2Sz9 Nona, 2Sz4 Tulypan stb.).

A lehetőség, hogy a Lancet-operátorok a fronttól távolabb állítsák fel állásaikat, megnehezíti mind a felderítést, mind a csapásmérést.

Ennek ellenére, vagy ezzel párhuzamosan – az orosz tüzérség veszteségeihez viszonyítva elenyésző mennyiségben – de ősszel már jelentek meg felvételek arról, hogy az ukrán felderítő-egységek sikeresen kiszúrtak egy-két indítóállomást, és nem sokkal később semlegesítették is őket.

Az alábbi felvételen a ZALA termékcsalád egy felderítődrónját követve csaptak le egy orosz drónegységre:

SSO units found out about a Russian ZALA command post and destroyed it with HIMARS. pic.twitter.com/Fp94Ay35yx