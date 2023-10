Tovább nyomul előre az ukrán hadsereg - Háborús híreink szombaton

Az Institute for the Study of War (ISW) szakértői által gyűjtött adatok szerint az ukrán erők tovább nyomultak előre a Dnyipro folyó bal partján, Herszon térségében, és folytatták a támadó hadműveleteket Bakhmut közelében és Zaporizzsja régió nyugati részén.

Az október 27-én közzétett geolokációs adatok szerint az ukrán erők tovább nyomultak délre az Antonivszkij híd alatt, Oleshky-től északra, 7 km-re délre Hersontól és 4 km-re a Dnyipro folyótól.

Korábban elemzők arról számoltak be, hogy egy ukrán szabotázs- és felderítőcsoport Pidstepne közelében (20 km-re keletre Hersontól és 3 km-re a Dnyipro folyótól) partra szállt, és elfoglalta a Poima, Kozacsi Lageri és Krynky falvakat összekötő út egy szakaszát. (Ukrajinszka Pravda)

Címlapkép forrása: Oliver Weiken/picture alliance via Getty Images